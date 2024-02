La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 a Trieste per le final four di Coppa Italia

Signori, in carrozza! La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 è a Trieste per la final four della Coppa Italia Frecciarossa, evento a cui ha guadagnato il diritto di partecipare grazie alla vittoria al PalaIgor di Novara nei quarti di finale. L’appuntamento in campo con la semifinale è per domani, sabato 17 febbraio, contro la Prosecco Doc Imoco Conegliano. Fischio d’inizio è alle ore 15, con diretta streaming in chiaro su Rai Play.

Per le biancoblù di coach Bregoli è la terza qualificazione della loro storia alla final four di coppa, e la seconda partecipazione dopo quella del 2021 a Rimini e il forfait dell’anno successivo a Roma a causa del Covid. Le attende un impegno durissimo contro le pluricampionesse venete, detentrici del trofeo da quattro anni a questa parte. Conegliano peraltro è l’unica squadra contro cui le biancoblù non hanno mai vinto, pur essendo riuscite in due degli ultimi tre precedenti a portarla al tie-break. Quale occasione migliore per dare il massimo e provare a sfatare il “tabù”?

La vincente di Conegliano-Chieri affronterà nella finalissima di domenica (ore 14,15) la vincente dell’altra semifinale fra Milano e Scandicci.

«In questo momento ci accompagnano tante emozioni. Siamo molto felici ed emozionate di tornare alla final four – le parole del capitano Kaja Grobelna – Il nostro gioco è cresciuto tanto nell’ultimo periodo e abbiamo dimostrato che ci siamo meritate di giocare questa semifinale di Coppa Italia. Non sarà facile contro Conegliano ma sono sicura che faremo di tutto per metterle in difficoltà e tentare di staccare il pass per la finale».