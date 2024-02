Il Collegno Basket ospita Casale

Ultima palla a due della stagione regolare per i Lions che domani alle 21 ospitano al PalaCollegno l’AS Junior Casale. La classifica sorride ai monferrini, che attualmente occupano il terzo posto con 14 vittorie e 7 sconfitte. Percorso invece opposto per i ragazzi di coach Comazzi: 7 vittorie e 14 sconfitte che significa 10° posto in classifica.

All’andata è finita 79-62 per Casale, con 20 punti di Tiagande, 12 di Mortarino e 11 di Framarin. Dall’altra parte il top scorer era stato Rosso con 19. In doppia cifra di media tra le fila di Casale ci sono De Ros (14,2), Dimitrov (13,4), Formenti (12,9).

Per i Lions è Tiagande il trascinatore. Attualmente è primo nella classifica realizzatori del Girone A a quota 434 punti (20,7 di media), inseguito da Benzoni (396) e Ferrari (385). In doppia cifra di media anche Mortarino (16), Tarditi (11,9) e Fracasso (11).

Con la prima fase del campionato ormai agli sgoccioli, andiamo a ripassare la formula:

nella seconda fase ogni squadra andrà a disputare 8 partite partendo dal punteggio maturato nella prima fase. In base ad esso inoltre le formazioni verranno divise in 3 Fasce da 8 squadre ciascuna provenienti dalle 2 Division che formano la singola Conference (1ª fascia: 1º-4º posto che disputeranno un Play-In Gold; 2° fascia: 5º-8º posto che disputeranno un Play-In Silver; 3°fascia: 9º-12º posto che disputeranno i Play-Out). Le prime 6 classificate del Play-In Gold e le prime 2 classificate del Play-In Silver accederanno ai Play-off con in palio la promozione nella Serie B Nazionale al meglio delle 3 gare disputate

Scendono direttamente in Serie C le squadre che al termine dei play out si sono classificate al 7° e all' 8°posto. Le 6° classificate dei 4 Play-Out di Conference si andranno a sfidare al meglio delle 3 gare stabilendo le ultime 2 formazioni che retrocederanno.

Palla a due domani alle 21:00 al PalaCollegno - VIA Antica di Rivoli, Collegno (TO).

CLASSIFICA

Robur Saronno 36

Pall. Pavia 32

Junior Casale 28

Gallarate 26

Derthona 24

Basket 7 Laghi 24

CRT 20

Campus Varese 20

Oleggio 14

Collegno 14

Savigliano 8

Campus Piemonte 6