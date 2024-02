La Reale Mutua Torino ’81 Iren attende in casa la R.N. Arenzano

I gialloblù, terzi in classifica, arrivano da ottime prestazioni, come dimostrato nell’ultimo match vinto per 15-7 contro il President Bologna e vogliono continuare a macinare punti. I liguri si trovano al sesto posto a quota quattordici punti, arrivano dalla sconfitta interna per 7-10 contro il Chiavari Nuoto e vorranno trovare il colpaccio alla Monumentale.

Simone Aversa presenta il match: «Inizia il girone di ritorno con una partita tosta, l’Arenzano viene a Torino per giocare a viso aperto senza regalarci nulla. Noi veniamo da una buona settimana di lavoro dove ci siamo concentrati sull’organizzazione offensiva e difensiva. La condizione dei ragazzi mi sembra buona, sarà fondamentale ritrovare subito il clima partita dopo una settimana di stop e comandare i tempi di gioco».

La partita si disputerà sabato 17 febbraio alle ore 18:00 presso la piscina Stadio Monumentale di Torino. Il match verrà trasmesso in streaming con la telecronaca di Gianluca Valsoano e Franco Nettuno con le riprese di Gabriele Lusco sulla pagina Facebook “Reale Mutua Torino ’81 Iren”.

DODICESIMA GIORNATA DI SERIE A2M:

President Bologna – R.N. Florentia

C.S. Plebiscito Padova – Brescia Waterpolo

Lavagna 90 – Futurenergy Rinnovabile R.N. Sori

Netafim Bogliasco 1951 – Chiavari Nuoto

Reale Mutua Torino ’81 Iren – R.N. Arenzano

C.N. Marina di Carrara – Como Nuoto Recoaro

LA CLASSIFICA:

R.N. Florentia 33, Netafim Bogliasco 1951 28, Reale Mutua Torino ’81 Iren 25, Brescia Waterpolo 23, Chiavari Nuoto 22, R.N. Arenzano 14, Lavagna 90 13, Como Nuoto Recoaro 12, Futurenergy Rinnovabile R.N. Sori 8, C.N. Marina di Carrara 5, C.S. Plebiscito Padova 3, President Bologna 3.