Novipiù Monferrato Basket: domenica arriva la Fortitudo

Nel secondo turno della Fase a Orologio di Serie A2 Old Wild West, previsto per domenica 18 febbraio alle ore 18, la Novipiù Monferrato Basket sfiderà sul parquet amico del PalaEnergica Paolo Ferraris la Flats Service Fortitudo Bologna.

GLI AVVERSARI

La Fortitudo è senza dubbio, sia per blasone che per i risultati visti sul campo in stagione, una delle principali accreditate al salto di categoria. I ragazzi dell'esperto coach Attilio Caja hanno chiuso il Girone Rosso al secondo posto a due lunghezze dalla capolista Forlì ed hanno agilmente vinto in casa il primo impegno dell'orologio contro Juvi Cremona. Il quintetto tipo dovrà fare a meno del play Matteo Fantinelli che sarà sostituito da Alessandro Panni o dal giovane Nicola Giordano. Sugli esterni agiranno Riccardo Bolpin e il capitano Pietro Aradori, top scorer di squadra con 18.2 punti a partita nella prima fase. Dalla panchina la guardia Alberto Conti. Sotto canestro tutta la fisicità degli americani Mark Odgen (15.5 punti e 8.1 rimbalzi di media), che dovrebbe essere recuperato, e Deshawn Freeman (14 punti e 7.8 rimbalzi di media). Le alternative sono le ali Celis Taflaj e Luigi Sergio e il centro Alessandro Morgillo.

Novipiù Monferrato Basket arriva alla sfida con tutti gli effettivi a disposizione.

Stefano Cova (assistente allenatore) – «Incontriamo una squadra blasonata dalla grande tradizione cestistica. Bologna fa dell’aggressività in difesa la sua arma principale, soprattutto sul pick and roll dove fanno degli show molto aggressivi con entrambi i lunghi. Dovremo cercare di limitare le palle perse, limitando i loro canestri ad alta percentuale dentro al pitturato. Sappiamo che sarà una partita dall’alto ritmo e dovremo cercare il più possibile di non lasciarli correre in campo aperto, evitando i canestri nei primi 8 secondi. Arriviamo alla partita al completo senza infortuni, sapendo che anche se saranno privi di Fantinelli hanno tanti punti di forza su cui appoggiarsi. Proveremo a fare risultato in casa nostra, giocando a testa alta fino alla fine».

INFO BIGLIETTERIA

Tutte le gare della Fase a Orologio sono comprese nell'abbonamento stagionale. È attiva la vendita online sul portale Ticketmaster.it. L’acquisto del titolo di accesso fisico sarà possibile presso il Monferrato Basket Store sabato dalle 10 alle 13 e domenica 10-13 e dalle 16.00 fino all’inizio della gara.

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sui canali social Monferrato Basket.