Trasferta a Biella per l’IVECO CUS TORINO

Per i cussini dei coach Lucas D’Angelo, Giampiero De Carli e Filippo Bianco kick off fissato alle ore 14.30, dirige l’incontro Angelo Matteo Locatelli di Bergamo.

Queste le parole del capitano George Reeves: «domenica andiamo a giocare a Biella in una partita che è sempre stata ricca di emozioni. Queste sono le partite che tutti vogliono giocare e che affronteremo come tutte le altre partite giocate durante il campionato, consapevoli che davanti avremo un avversario che ce la metterà tutta per fermarci. Continueremo a imporre il nostro gioco sia offensivo che difensivo non facendoci prendere dalla partita. Sono sicuro che sarà una bellissima partita».

Appuntamento dunque domenica 18 febbraio allo Stadio del Rugby di Biella.