Trasferta a Villa Cortese per le Igorine

Nuovo appuntamento di alta classifica nella 15esima giornata di campionato di serie B1 per le Igorine. La Igor Agil Volley si prepara per la trasferta a casa di Villa Cortese domani, sabato 17 febbraio, alle ore 18.30.

Presenta la sfida Claudia Talerico: «Sicuramente ci aspetta una partita impegnativa contro un buonissimo avversario. Veniamo da una sconfitta del precedente week end che ha comunque qualche nota positiva visto che è stata una bella partita secondo me e questo ci motiva ancora di più, - dice la Igorina - stiamo lavorando molto in palestra e domani daremo il meglio per riuscire a conquistare qualche punto».