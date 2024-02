Domenica l’IVECO CUS TORINO RUGBY all’Albonico contro la Benetton Treviso

Seconda fase del campionato di Serie A Elite femminile per l’IVECO CUS TORINO RUGBY che, domenica 18 febbraio alle ore 14.30, giocherà all’Albonico la terza giornata del girone playout contro la Benetton Rugby Treviso.

Queste le parole della capitana Alessia Gronda: «siamo rimaste un po’ deluse dalla sconfitta a Roma perché comunque nel primo tempo stavamo dominando. Speriamo di giocare contro Benetton come siamo riuscite a scendere in campo nel primo tempo a Roma. Il fattore positivo è sicuramente il fatto di essere in casa e abbiamo lavorato tutta la settimana sui nostri punti di debolezza. Speriamo quindi che i risultati si possano già vedere e di fare una bella prestazione, soprattutto in casa, per riuscire a rimetterci in carreggiata in questo girone».

Appuntamento dunque a domenica 18 febbraio, kick off fissato per le ore 14.30. Dirige l’incontro Ludovico Grosso di Torino.





FORMAZIONE IVECO CUS TORINO RUGBY:



La probabile formazione: Pantaleoni; Toeschi, Bruno, Piva, Luoni; Gronda (Cap.), Sacchi; Gai, Comazzi, Epifani; Tognoni, Zoboli; Salvatore, Hu, Zini

A disposizione: Reverso, Dambros Da Silva, Repetto, Fulcini, Di Guida

All. Marshallsay