Le Igorine non fanno punti a Villa Cortese

Niente punti per le Igorine a Villa Cortese: nella 15esima giornata di serie B1 la Igor Agil Volley cede alle padrone di casa 3-0 (25-15; 25-14; 25-15)

In campo Guatteo opposto e Cantoni in regia, Moiran e Nagy al centro, Bianchi G e Brezza schiacciatori, Badalamenti libero (durante il match in campo anche Bianchi C e Talerico).

Il primo set inizia in equilibrio fino al 6 pari, poi è Villa Cortese a fare il break (10-6); le Igorine provano a reagire ma un altro break di casa fa chiamare time out a Medici (15-8) e poi un secondo sul 20-12 con ace di casa. Il finale è 25-15.

In salita anche il secondo set per la Igor che si trova sotto 7-3. Le padrone di casa sfruttano le mani a muro delle Igorine (15-9) che non riescono a rimontare: 25-14.

Diverso l'avvio dell’ultimo set: Igorine avanti 0-3 con tanta energia, Villa Cortese rimonta e sorpassa 8-5, ma le Igorine sono brave a pareggiare 9-9. Scambio equo fino al 12-10, poi è break di casa e time out (15-12). Villa Cortese avanti 21-13 e un muro vale il 25-15.

Villa Cortese Volley 3

Igor Agil Volley 0

Parziali (25-15; 25-14; 25-15)

Villa Cortese: Franchi (L), Citterio, Lualdi, Pozzi, Elli, Olivares, Ruffini, Ottaviani, Ballarino, Bongini (L), Fenzio, Ferravante. All. Lualdi.

Igor: Nagy, Guatteo, Moiran, Cantoni, Bianchi C, Brezza, Badalamenti (L), Bianchi G, Marianelli, Talerico, Martelli, Del Freo.