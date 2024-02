L'Oleggio Magic Basket perde nel finale a Savigliano

Un finale da 87-82 e due punti che sarebbero stati molto importanti. Nell’undicesima giornata di ritorno di B Interregionale l’Oleggio Magic Basket perde a casa dell’Amatori Basket Savigliano 87-82. Per la squadra ora una settimana di pausa prima di iniziare la fase “bronze” e mirare alla salvezza partendo con un bottino di 8 punti (ogni squadra porta con sé i punti accumulati nelle sfide contro le altre tre della fascia, in questo caso Savigliano, Collegno e Campus Piemonte).

Savigliano schiera Gioda, Oggero, Baruzzo, Danna e Tuninetto; per gli Squali ci sono Sampieri, Perez, Borsani, Sablich e Jovanovic. L’avvio dei biancorossi è super e infatti è subito pausa sullo 0-7. Perez dall’area sigla il 4-15 e il primo quarto è in pieno controllo (15-29). Nel secondo quarto gli Squali tengono le distanze fino al 21-31, poi Tuninetto dà il via alla rimonta e una tripla di Oggero vale il 32-33. Squali avanti di misura e all’intervallo è 40-41.

Al rientro prosegue il copione del secondo quarto con gli Squali che faticano a trovare il canestro e Savigliano che con intensità si fa spazio (44-41 con quattro punti in fila). Jovanovic da tre sta lì (47-45), Savigliano ingrana e con Baruzzo è 57-47 e il 61-47 è il massimo vantaggio. Controparziale degli Squali che chiudono togliendo almeno la doppia cifra 65-56. Nell’ultimo quarto i biancorossi si fanno valere, ma la distanza c’è (68-56). Ancora Savigliano per il 74-58, è di nuovo Perez a provare a prendere per mano i suoi e dall’arco è 75-69 e poi 82-76 e poi ancora 84-81. La speranza però si infrange sull’ultima sirena: 87-82 il finale.

Amatori Basket Savigliano 87

Oleggio Magic Basket 82

Parziali (15-29; 25-12; 25-12; 22-26)

Savigliano: Colli 10, Danna 16, Isaia 2, Baruzzo 8, Mellano ne, Tuninetto 13, Varallo ne, Oggero 14, Obakhavbaye 7, Carena ne, De Santis 2, Gioda 15. All. Fiorito.

Oleggio: Perez 26, Boldrini ne, Maviglia ne, Telesca 2, Pilotti 12, Sampieri 2, Borsani 11, Introini ne, Sablich 12, Temporali, Colombo 2, Jovanovic 15. All. Nalon.