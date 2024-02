S.G. Concordia: prima prova del Campionato Nazionale Serie B

Al Palatricalle di Chieti sono scese in pedana le 12 squadre del Campionato, che si affronteranno in altre due prove, il 3 marzo a Forlì ed il 17 marzo ad Ancona. In ogni prova, ciascuna delle 12 squadre alternerà le proprie ginnaste ai quattro esercizi: cerchio, palla, clavette e nastro. I punteggi dei quattro attrezzi verranno sommati per formare la classifica. Alla classifica di ogni prova vengono assegnati dei punteggi speciali che determinano la classifica finale della Regular Season. Al termine di questa, le prime tre squadre classificate verranno promosse al Campionato di Serie A2 2025, la 4^, 5^ e 6^ rimarranno in Serie B, le ultime due retrocederanno in Serie C, mentre quelle classificate dal 7° al 10° posto disputeranno la gara di Play Off/Play Out.

Un Campionato appassionante e difficile, che la Società chivassese affronta per la seconda volta, dopo la prima esperienza del 2022. A difendere i colori della Concordia, questa volta sono Elisabetta Digitali, Jessica Cata, Rita Minola, Angelica Damiani, ginnasta toscana che quest’anno gareggia per il club chivassese, ed Adele Asquini, “prestito” dalla Società Udinese. È una squadra più matura ed esperta, quella che scende sulla pedana abruzzese, cresciuta sotto tutti i punti di vista, come risulta evidente fin dal primo esercizio: ad “aprire le danze” è Elisabetta, con un esercizio complesso, eseguito con la consueta espressività sulle note di un tango coinvolgente, che ottiene il bel punteggio di 27.600. Tocca quindi a Rita, che presenta in modo convinto un esercizio alla palla di valore tecnico molto alto, premiato da un 28.250. La prova con le clavette, affidata a Jessica, ottiene 26.550. A concludere, la ginnasta più giovane, Adele, ottiene 24.600 nell’esercizio al nastro, con una piccola sbavatura.

Con il punteggio totale di 107.00, la Concordia si piazza al 4° posto della classifica odierna, a soli 0,70 dal terzo gradino del podio, occupato dalla Virtus Gallarate con 107.700 punti e dalla squadra della Repubblica di San Marino, che partecipa al Campionato in sovrannumero.

Grande soddisfazione nel team chivassese, che ha raggiunto questo risultato sotto la guida della Direttrice Tecnica Clara Shermer, tecnico Federale FGI, della Tecnica Regionale FGI Selene Osti, e con la preziosa collaborazione della coreografa Laura Boltri.