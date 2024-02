Fitarco Piemonte - Campionati Italiani Indoor 2024, tanto Piemonte sul podio

Sono stati oltre 1.300 i partecipanti nelle tre divisioni (arco ricurvo, nudo e compound) che si sono alternati sulla doppia linea di tiro della fiera friulana, nelle quattro giornate di gare (da giovedì a domenica). 21 le società regionali presenti (sulle 282 totali) e tanti i podi conquistati, sia di classe che assoluti.

ARCO NUDO

Classe – Tutti secondi posti nell’individuale: nei senior maschile Giuseppe Seimandi (Fiamme Azzurre/Arcieri delle Alpi), 544 punti; nei master maschili Ferruccio Berti (Arcieri di Volpiano), 536 punti; Elisa Medico (Arcieri delle Alpi), al femminile con 513 punti; Adriano Rizzo (Arcieri Conte Rosso) tra i ragazzi maschili, 470 punti.

Nelle squadre: doppio bronzo per gli Arcieri delle Alpi (Seimandi, Morra, Maestri) nei senior maschili e nel master femminile (Medico, Pavan, Barella). Titolo italiano invece per gli Arcieri Varian (Bussetto, Scapinello, Kaede) nelle junior femminili.

Assoluti – Nell’individuale maschile Giuseppe Seimandi (Fiamme Azzurre/Arcieri delle Alpi) conferma la seconda posizione, perdendo in finale 2-6 per mano di Simone Barbieri. Medaglia di bronzo invece per Elisa Medico (Arcieri delle Alpi) che si impone con un secco 6-0 nella finalina contro Sara Siliani.

Terzo titolo italiano assoluto a squadre di fila per gli Arcieri delle Alpi (Medico, Pavan, Giordano) conquistato alle frecce di spareggio (27-24) contro gli Arcieri Altopiano Pinè.

ARCO COMPOUND

Classe – Titolo di classe senior maschile per Marco Bruno (Fiamme Azzurre/Arcieri Iuvenilia), 592 punti; terzo posto per Irene Franchini (Fiamme Azzurre/Arcieri delle Alpi) al femminile, 583 punti. Fabrizio Aloisi (Arcieri Iuvenilia) trionfa tra gli junior maschili, 589 punti; al femminile, vittoria (a parimerito) per Giulia Di Nardo (Arcieri delle Alpi), 574 punti. Negli allievi maschili, terza posizione per Christian Messina (Arcieri Langhe e Roero), 564 punti.

Nelle squadre: titolo di classe per gli Arcieri Iuvenilia (Morello, Bruno, Depaoli), nei senior maschili davanti agli Arcieri delle Alpi (Bonacina, Vieceli, Costantino). Argento per gli Arcieri Alpignano (Tosco, Cancelli, Frassati) nei master maschili; al femminile, terza posizione per gli Arcieri delle Alpi (Botto, Giudice, Di Michele). Negli junior maschile, vittoria per gli Arcieri Iuvenilia (Aloisi, Alfieri, Corgiat Loia); al femminile, secondo posto per gli Arcieri Langhe e Roero (Messina, Manfredi, Dutto).

Assoluti – Nell’individuale, primo titolo italiano al maschile per Fabrizio Aloisi (Arcieri Iuvenilia), vincente 147-144 su Valerio Della Stua. Sua sorella, Francesca Aloisi (Arcieri Iuvenilia) si ferma invece ai piedi del podio, fermata nella finalina per il bronzo (144-145) dalla fresca vincitrice della Coppa del Mondo Indoor Elisa Roner.

Nelle squadre maschili, derby piemontese per il terzo posto: a spuntarla sono gli Arcieri Iuvenilia (Morello, Bruno, Aloisi) che si impongono 234-226 sugli Arcieri delle Alpi (Bonacina, Costantino, Vieceli).

ARCO RICURVO

Classe – Doppietta tra le master femminili con la prima posizione di Anna Botto (Arcieri delle Alpi), 553 punti, e il secondo posto di Gabriella Sasia (Arcieri dell’Elice), 551 punti. Argento per Beatrice Streri (Arclub Fossano), 545 punti, nelle ragazze femminili.

Tra le squadre: secondo posto per gli Arcieri Iuvenilia (Morello, Paoli, Zagami) nei senior maschili; al femminile doppio podio con la prima posizione degli Arcieri Iuvenilia (Andreoli, Rolando, Degani) e il terzo posto degli Arcieri delle Alpi (Mijno, Marotta, Lamprati).

Argento per gli Arcieri delle Alpi (Marengo, Rovera, Botto) tra i master maschili e bronzo, sempre per gli Arcieri delle Alpi (Bogetti, Dezani, Roppa), negli junior maschili. Titolo italiano allievi maschili per l’Arclub Fossano (Streri, Benedicenti, Fruttero). Nei ragazzi maschili è bronzo per il Gruppo Arcieri Monregalesi (Di Pasqua, Bressano, Basciano).

Assoluti – Nell’individuale femminile, dopo essere stata l'unica arciera paralimpica italiana ad aver vinto due titoli italiani outdoor consecutivi nel 2022 e nel 2023, diventa la seconda atleta paralimpica di sempre, dopo Paola Fantato, a vincere il titolo assoluto femminile al chiuso nel ricurvo. Elisabetta Mijno (Arcieri delle Alpi), a poche settimane dalla vittoria dell'oro nell'indoor Para-Archery di Novara, fa il bis battendo in finale con il risultato di 6-0 Loredana Spera. Si ferma invece ai piedi del podio Aiko Rolando (Fiamme Oro/Arcieri Iuvenilia), 4-6 per mano di Vanessa Landi.

Derby tutto torinese invece nella finale squadre femminili: gli Arcieri Iuvenilia (Degani, Andreoli, Rolando) conquistano il secondo titolo consecutivo, battendo 6-2 gli Arcieri delle Alpi (Mijno, Marotta, Botto).

Tra di loro alcuni atleti che, al termine della manifestazione, hanno indossato subito la maglia azzurra alla volta di Varadzin (Croazia) per disputare gli Europei Indoor in scena la prossima settimana.



Risultati completi