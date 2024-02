l’IVECO CUS TORINO vince contro Benetton Treviso

Vittoria per l’IVECO CUS TORINO RUGBY femminile all’Albonico nella terza giornata della seconda fase del campionato di Serie A Elite femminile per 32-5 sulla Benetton Rugby.

Queste le parole di coach Paul Marshallsay a fine gara: «dal punto di vista dei singoli hanno giocato tutte molto bene e di conseguenza anche la squadra. L’obiettivo di oggi era solo vincere invece siamo riuscite anche a conquistare il punto bonus, che potrebbe essere utile per vincere il girone. Abbiamo sprecato qualche palla in attacco, ma meno di altre volte anche se l’obiettivo rimane sempre quello di segnare ogni volta che abbiamo un’occasione e occasioni ce ne sono state. Bene la disciplina e la difesa. Loro sono un avversario rispettabilissimo e hanno giocato la loro partita e in casa saranno sicuramente molto più pericolose. Ora pensiamo alla prossima che sarà contro Calvisano e vogliamo riuscire a giocare ancora meglio di oggi».

Appuntamento a domenica 25 febbraio, kick off ore 14.30 al campo A. Albonico di Grugliasco (Strada del Barocchio 27) contro il Rugby Calvisano.

Grugliasco, “Campo Angelo Albonico” – domenica 18 febbraio 2024 ore 14.30

Serie A Élite Femminile

IVECO CUS Torino Rugby 32

Benetton Rugby Treviso 5

Parziali (17-0)

Marcatori: p.t. 1’ m. Sacchi tr. Sacchi (7-0); 7’ m. Zoboli tr. Sacchi (14-0); 37’ cp Sacchi (17-0); s.t. 44’ m. Luoni nt. (22-0); 57’ m. Zini nt. (27-0); 60’ m. Magatti nt. (27-5); 68’ m. Sacchi nt. (32-5)

IVECO CUS Torino Rugby: Pantaleoni; Toeschi, Bruno, Piva, Luoni; Gronda (Cap.), Sacchi; Gai, Comazzi, Epifani (58’ Reverso); Tognoni, Zoboli (58’ Fulcini); Salvatore (58’ Repetto), Hu, Dambros Da Silva (48’ Zini)

All. Marshallsay

BENETTON Rugby Treviso: Magatti; Barattin (69’ Lera), Agosta, Pellizzon, Giacomazzo; Dall’Antonia, Campigotto; Celli, Tognon (69’ Bacci), Geissbuhler (79’ Sandron); Segato, Este; Franco (58’ Bado), Fent, Bottaro (58’ Stocco) A disposizione: Fontaine, Zorzi, Di Lorenzo

Arb. Ludovico Grosso (Torino)

Cartellini: 76’ giallo Dall’Antonia (Treviso)

Calciatori: Sacchi (Torino) 3/6; Magatti (Treviso) 0/1

Note: Giornata nuvolosa, 15°. Campo in buone condizioni. 250 spettatori

Punti conquistati in classifica: IVECO CUS Torino Rugby 5, Treviso 0

Player of the match: Cecilia Piva (Torino)