TDN due volte sul podio alla Swim.Mi.Cup Night Edition con Lucia Tassinario

Continuità e costanza sono le doti che ha evidenziato ancora una volta Lucia Tassinario, capace di esprimersi nuovamente a livelli eccellenti e di migliorarsi ancora nelle prove a lei più congeniali. Lucia vince i 50 farfalla in 27”51 e chiude al secondo posto i 100 farfalla in 1’01”91, migliorando in entrambi i casi il personale e sfiorandolo nei 50 stile libero (26”64), conclusi ai piedi del podio.

Ottima prova per Andrea Randi che nei 50 stile libero tocca in 23”89 e stampa il tempo limite per i Campionati Italiani di Categoria Estivi di Roma (la scorsa settimana anche Alessio Hincu ha ottenuto il minimo per i “Categoria” nei 100 rana). Andrea, inoltre, ha disputato anche i 50 farfalla (25”77) e i 100 farfalla (57”83).

Alla Swim.Mi.Cup sono state protagoniste con la cuffia del TDN anche Elisa Ferrari nei 50 stile libero (29”10) e nei 100 stile libero (1’02”54), Federica Ferraris nei 50 stile libero (29”10) e nei 50 farfalla (30”48); due gare anche per Francesca Gallione che ha nuotato 50 e 100 rana (36”22, 1’16”88).

Risultati Swim.MI.Cup - Milano