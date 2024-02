FISI-AOC: Marta Bassino vince a Crans Montana

Ha saputo aspettare il momento giusto, Marta Bassino, e adesso è arrivato. In carriera per l’alpina di Borgo San Dalmazzo sinora sei vittorie in Gigante e una Coppa del Mondo di specialità, ma anche il Super-G dei Mondiali 2023 a Méribel. E adesso anche il primo successo in Discesa, in una signora gara come quella di Crans Montana, che ancora una volta ha sorriso alle azzurre. Semplicemente perfetta Marta, che è scesa con il numero 3 e poi ha aspettato a lungo, ma in realtà aveva anche capito di aver fatto un capolavoro. In effetti il suo tempo di 1’,26”,84/100 è rimasto il tempo migliore e con un margine nettissimo: 54/100 sulla carabiniera valdostana Federica Brignone, ma soprattutto

1”,11/100 sulla ticinese Lara Gut-Behrami dello Sporting Gottardo, che nelle ultime settimane era diventata praticamente imbattibile. È la prima vittoria (e il primo podio) della stagione per Marta Bassino, che da qui in avanti può svoltare.

«Sinceramente non mi aspettavo di vincere in Discesa, ma ho sempre creduto nelle mie capacità in velocità. - ha dichiarato a fine gara la campionessa di Borgo San Dalmazzo - Sapevo di avere due buone discipline su cui puntare come Gigante e Super-G, ma ero consapevole che anche in Discesa avrei potuto dire la mia. Ho vinto su una pista da discesista, con tratti di scorrimento in cui ho spesso faticato. Il numero di partenza basso ha sicuramente aiutato, ma sono davvero contenta perché ci ho sempre creduto e lavorato: il mio momento alla fine è arrivato».

In Casa Italia, oltre ad una Federica Brignone tornata sul podio, ancora benissimo la finanziera trentina Laura Pirovano che, dopo il quarto posto di venerdì 16 febbraio, si è piazzata quinta, seguita all’undicesimo posto dalla figlia d’arte Teresa Runggaldier, anche lei finanziera, e al quindicesimo dall’altra finanziera gardenese Nicol Delago.

Meno fortuna per i colori azzurri nella Discesa maschile sulla pista Olympiabakken di Kvitfjell, a 30 anni esatti dalle Olimpiadi di Lillehammer. Successo svizzero con Niels Hintermann dello Ski Club Hausen am Albis, il secondo per lui in carriera, con il tempo di 1’,44”,62/100 e con risicati distacchi rispettivamente di 8/100 e di 19/100 sull’esperto austriaco Vincent Kriechmayr del TVN Wels e sul canadese Cameron Alexander del Whistler Mountain Ski Club. Guglielmo Bosca, valdostano di origini canellesi del Centro Sportivo Esercito è stato il migliore degli italiani, con il quattordicesimo posto a 93/100, mentre il carabiniere altoatesino bolzanino Dominik Paris è arrivato diciottesimo, seguito dal finanziere Christof Innerhofer, ventunesimo.

Venticinquesimo il valtellinese Pietro Zazzi del Reit Ski Team Bormio e ventiseiesimo il poliziotto valsusino Mattia Casse. Buon debutto in Coppa del Mondo e grande occasione di fare esperienza per il finanziere sestrierino Gregorio Bernardi, cinquantatreesimo a 2”,41/100, tra l'altro davanti ad un big azzurro come Florian Scheider.