FISI-AOC: i risultati delle gare di Biathlon a Forni Avoltri e di Sci di Fondo a Dobbiaco

BIATHLON - I PIEMONTESI CONQUISTANO CINQUE PODI NELLA MASS START DELLA COPPA ITALIA FIOCCHI DI FORNI AVOLTRI

Per la seconda volta in questa stagione, il Centro Federale "Carnia Arena" di Piani di Luzza ha ospitato una tappa della Coppa Italia Fiocchi di biathlon grazie alla perfetta organizzazione dell'Asd Monte Coglians con lo Sci CAI Trieste Asd.

In programma oggi c'erano le mass start. Alle 9:30 in punto è partito il primo concorrente della categoria Senior e Junior maschile, dove a trionfare proprio in questa categoria è il piemontese Thomas Daziano (Fiamme Oro) che vince con un solo errore nella seconda sessione di tiro (0+1+0+0) e il tempo finale di 40'16.9.

Seconda piazza pe Davide Compagnoni (Fiamme Gialle) che chiude con un ritardo di 48''2 (1+0+3+2). Lorenzo Solero (Dolomitica) chiude il podio di giornata con cinque errori totali al poligono (2+1+1+1). Nella categoria Senior a dominare è stato l'atleta di casa Nicola Romanin che con un poligono perfetto ha fatto il vuoto dietro di sè. L'atleta del centro sportivo Esercito ha inflitto 1'55.4 al secondo classificato, lo svizzero Arnand Du Pasquier (0+2+1+1). Sul terzo gradino del podio, e secondo nella classifica odierna della Coppa Italia, Daniele Cappellari (Fiamme Oro) che ha pagato i tre errori totali al poligono (0+0+1+2). Cedric Christille (Fiamme Gialle) chiude il podio odierno della Coppa Italia Fiocchi. Il cuneese Nicolò Giraudo (Esercito) chiude al 10° posto (2+1+2+1; +3'40.5).

Le prime tre ragazze della categoria Giovani sono racchiude in meno di 10 secondi: ad aggiudicarsi la vittoria è stata la piemontese Fabiola Miraglio Mellano (Fiamme Gialle) che ha chiuso in 27'27.6 ed un solo errore (0+0+0+1) lasciandosi alle spalle, con un ritardo di 4''6, Carlotta Gautero (Fiamme Oro), che nonostante quattro errori al poligono (2+2+0+0) ha chiuso al 2° posto. Al terzo posto si è accomodata la valdostana Nayeli Mariotti Cavagnet (Fiamme Gialle) con 9''0 di ritardo dalla vincitrice.

Al maschile, è doppietta piemontese: con il tempo finale di 32'20.8 si è aggiudicato la vittoria Nicola Giordano (Fiamme Gialle) che ha avuto la meglio su Michele Carollo (Carabinieri) che ha pagato i due errori totali al poligono (0+1+0+1). Il valdostano Mnuel Contoz (Amis de Verrayes) chiude il podio. Ai piedi del podio si ferma Poalo Barale (Fiamme Oro) che paga cinque errori totali (3+0+2+0). Più attardati Tommaso Peano (Alpi Marittime) e Nicolò Aime (Alpi Mrittime) che chiusono rispettivaamente al 20° e 26° posto.

Nel pomeriggio è toccato alle categorie Aspiranti prende il via: al maschile vittoria dell'altoatesino Jonas Tscholl (Asv Martell) che chiuso con quattro errori (2+1+0+1) e il tempo finale di 31'55''6 staccando il piemontese Filippo Massimino (Alpi Marittime) di 25''9 (1+0+3+2). Lorenzo Bonino (Godioz) ha chiuso il podio della categoria.

Jacopo Piasco (Alpi Marittime) si ferma al 5° posto con un ritardo di 1'47.0 dal vincitore. In top 10, Stefano Occelli (Valle Stura) che chiude in 34'40.2 (2+1+3+1); al 19° posto Lorenzo Canavese (Alpi Marittime).

Gli altri piemontesi hanno così chiuso: 30° Mario Einaudi (Valle Stura), 36° Nicola Giordano (Alpi Marittime), 37° Giacomo Barale (Alpi Marittime), 38° Andrea Occelli (Valle Stura), 46° Leonaardo Brondello (Valle Stura), 47° Gabriele Giordanetto (Valle Stura), 53° Pietro Salvatico (Valle Ellero). Sette errori totali al poligono non hanno fermato Matilde Giordano dal prendersi il gradino più alto del podio. La piemontese delle Fiamme Oro ha chiuso in 32'36.3 rifilando

31''5 alla trentina Sara Forlin (Primiero) e 45''8 alla altoatesina Tanja Wanker (Gardena). Ai piedi del podio Alice Gastaldi (Valle Pesio) che chiude in 33'50.8 (2+1+1+0). In top 10 ben qattro atlete del Comitato Alpi Occidentali ed esponenti dello sci club Aalpi Marittime: 6° posto per Viola Camperi, 8° posto per Magalì Miraglio Mellano, 9° per Lucia Brocchiero e 10ª piazza per Luna Forneris. Al 13° posto Gai Gondoalo (Alpi Marittime), mentre al 16° posto si ferma Anna Giraudo (Alpi Marittime). Iris Cavallera (Alpi Marittime) è 19ª. Più attardate Cecilia Peano (Alpi Marittime) che chiude in 27ª piazza, 35° posto per Caterina Parola (Valle Stura), 41ª Amelie Cellerino Ferrier (Nordico Pragelato), 43ª Vittoria Caffa (Valle Pesio).

SCI DI FONDO - LORENZO ROMANO VINCE LA 10 KM INDIVIDUALE A SKATING DELLA COPPA ITALIA RODE DI DOBBIACO

La Coppa Italia Rode è arrivata in Alto Adige: la Nordic Arena di Dobbiaco, tirata a lucido dal comitato organizzato, lo Sport Ok Dobbiaco, presieduta da Gerti Taschler, ha ospitato la prima giornata di gare, partita con le Individuali 10 km a skating per senior, under 20 e under 18. Grandi protagonisti Lorenzo Romano e Martina Di Centa, che hanno portato a casa il successo tra i più "grandi".

Il cuneese del centro sportivo Carabinieri, che ha chiuso la propria gara in 22'36"3, ha avuto la meglio su Paolo Ventura (Centro Sportivo Esercito) con un distacco di 13''8 e 14''9 sull'atleta delle Fiamme Gialle, Giandomenico Salvadori. Al femminile, Martina Di Centa (Carabinieri) ha tagliato il traguardo in 25'06"2 lasciandosi alle spalle Martina Bellini (Esercito) per 6''5. Sul terzo gradino del podio sale Federica Sanfilippo (Fiamme Oro) con un ritardo di 26''3 dalla vincitrice. Al 7° posto si è classificata Elisa Gallo (Fiamme Gialle) chiudendo con un ritardo di 49''5 dalla vincitrice.

Tra gli Under 20, Davide Negroni si aggiudica la vittoria: l'atleta delle Fiamme Gialle chiude in 23'46"9 con un distacco da Marco Gaudenzio (Orsago) di 22''4 e 23''3 da Teo Galli (SportingLivigno). Al 6° posto il cuneese Gabriele Rigaudo (Fiamme Oro) reduce dai Mondiali Giovanili di Planica.

Virginia Cena domina tra le donne: l'atleta delle Fiamme Gialle fa il vuoto dietro di sè tgliando il traguardo in 25'50"6 con un distacco di 55''1 da Marit Folie (Fiamme Gialle). Sul terzo gradino del podio sale Manuela Salvadori (Fiamme Oro). La piemontese Irene Negrin (Prali) chiude al 10° posto.

Tra le U18 femminile, successo netto per l'altoatesina Marie Schwitzer (Carabinieri) che chiude i 10Km in 27'17"3, con 33''6 di vantaggio sulla veneta Vanessa Cagnati (Val Biois). Sul terzo gradino del podio si accomoda Vanessa Dallago con un ritardo di 50''7 dalla vincitrice. Al 15° posto Aurora Giraudo (Valle Stura) che ha chiuso con il tempo finale di 30'06.2.

Federico Pozzi (Fiamme Oro) è il vincitore tra gli U18 maschile: l'atleta delle Fiamme Oro, che ha recentemente vinto l'oro nella sprint a skating dei Giochi Olimpici Giovanili invernali di Gangwon, ha fermato il crono in 23'03"5 con un vantaggio di 11''9 su Daniel Pedranzini e 13''7 su Niccolò Giovanni Bianchi. Al 6° posto si è fermato Alessio Romano (Carabinieri) che ha chiuso in 24'05.4.