Canottieri Casale: Cesare Cattaneo vince in Svezia

Canottieri Casale in evidenza anche a livello internazionale giovanile. Il prodotto del vivaio, Cesare Cattaneo, ha vinto in Svezia. Il giocatore, classe 2010, ha preso parte al torneo internazionale Under 14 di Goteborg, Ullevi Tennis Open, categoria 3, sul veloce indoor della città svedese.

Nelle qualificazioni, accreditato della testa di serie numero 15, Cattaneo ha vinto all’esordio con un periodico 6-0 contro il padrone di casa Malcom Bojang, mentre al turno decisivo per l‘accesso al tabellone principale ha lasciato un solo gioco allo svedese Spyridon Sioutas.

Con due match nelle gambe, Cattaneo ha proseguito con grande determinazione il percorso in tabellone. Ha fatto suo il primo turno contro lo svedese Ben Stockholmer per 6-0 6-1, poi negli ottavi di finale ha fermato la testa di serie numero uno, il portoghese Francisco Sardinha: dopo aver ceduto il primo parziale per 6-2, Cattaneo non ha mollato la presa e ha chiuso 6-4 6-3.

Nei quarti di finale, altro successo in rimonta contro lo svedese Eric Ten, quinto del seeding, per 4-6 6-4 6-2. In semifinale bella vittoria contro un altro tennista svedese, Gustav Chudzikiwicz, con lo score di 6-2 6-3. Nell’ultimo atto del torneo, andato in scena domenica mattina, il piemontese ha fermato la corsa dello svedese Melker Andersson, testa di serie numero 2: vinto il primo parziale per 7-5, l’allievo di coach Giulia Gabba ha ceduto il secondo set per 6-0, ma una volta messe in ordine le idee il risultato è stato replicato a parti invertite dall’Under 14 monferrino, che ha alzato le braccia al cielo al termine di un torneo da ricordare nel quale ha trovato cammin facendo sempre più colpi e consapevolezza.