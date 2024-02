BEA Chieri: il recap del settore giovanile

Nella settimana delle Final Eight di Coppa Italia alla Inalpi Arena, l'Under 15 Eccellenza torna alla vittoria e conquista due punti importanti nel turno infrasettimanale con Basket Club Gators. Successo con i Gators anche per l'Under 15 Silver, mentre gli Allievi CSI superano ATP Kangaroos e l'Under 14 Gold con Conte Verde Rivoli.

Nello scontro al vertice del girone l'Under 19 Silver cede di un solo punto con Novipiù Campus.



U15 ECCELLENZA

BEA CHIERI SSDRL - GGS BC GATORS 65-64

Parziali: 16-17, 30-29, 48-47

BEA CHIERI: Milani 13, Borz 4, Spennato 4, Giachino 9, Giorcelli, Costanzia 3, Montanella 11, Petrin 2, Calò, Valentini, Di Carlo. All. Allisiardi, Ass. Conti, Acc. Castelli.



U15 SILVER

BASKET CLUB GATORS - BEA CHIERI 44-47

Parziali:9-14, 14-24, 26-35

GATORS: Panero, Barbero, Cirianni, Mosso 11, Marchisio 4, Trentanella 9, Roffino 2,Grezda 10,Biga 2, Ferrero 6,Mellano.

BEA CHIERI: Cordero 4,Meles 4, Gigante 15,Traversari 10 , Costamagna 8, Mastrocola 1, Balla 4, Santoro 2,Bonetti, Stoian, Viale, Carrara.



ALLIEVI CSI

ATP KANGAROOS-BEA CHIERI 35-102

Parziali: 8-20, 30-50, 22-78

KANGAROOS: Antollovich 5, Barba 2, Bassan, Cafaro, Cazacu 12, Di Biclari, Fornaca 9, Gentilini 6, Tonus 3.

CHIERI: Dalmasso 7, Massari 2, Rodinó 8, Cirrito 6, Da Rodda 21, Giuranna 2, Marca 6, Marchiori 28, Rullo 4, Zanzon 6, Pires Stuani 10. All. Bonifacio.



U14 GOLD

CONTE VERDE RIVOLI - BEA CHIERI 50-56

Parziali: 15-12, 27-24, 42-37

CONTE VERDE RIVOLI: Sabatino (Cap.) 1, Trevisan 7, Barbetta 3, Canale 6, Canale 7, Andreotti 4, Mazzara 3, Colmo 6, Capobianco 11, Montimurro.

Allenatore: D'Affuso.

BEA CHIERI: Fatai (Cap.), Borz 8, Spano, Mouaddine, Di Giorgio , Cristiano 4, Demita , Menegatti 5, Montiglio 8, Calo' 17, Coltiletti 14, Rasconi.

Allenatore: Corrado, Ass. Pirocca.



U19 SILVER

NOVIPIU' CAMPUS - BEA CHIERI 58-57

Parziali: 10-15, 24-30, 39-38

BEA CHIERI: Bianco 10, Torre, De Mita 9, Bergese 2, Lafiosca 15, Cravero, Mazzardis, Manzini 4, Marcon, Fratantonio 2, Kamami 15. All. Potenza W., ass. Virde A.

NOVIPIU' CAMPUS: Bersano, Buzzi 21, Buscaldi 2, Guglielmo, Mira Perez 7, Vella 4, Accornero 11, Rasera 3, Miglietta, Laio, Simonetti 10. All. Degiovanni D., Ass Ferrero V.