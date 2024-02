Club76: tutti i risultati del weekend

Weekend sul campo per le squadre del Club76. A cominciare dalle semifinali della Coppa Italia Frecciarossa, che a Trieste hanno visto la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 uscire sconfitta per 3-0 da una Conegliano in grande forma.

Fine settimana impegnativo ma ricco di soddisfazioni dalla Serie B2 Under 18 delle ragazze del duo Moretti-Ollino, che hanno vinto in casa per 3-2 contro Tradate. Dopo i primi due set ceduti a una squadra combattiva che difendeva tanto e faceva pochi errori, dal terzo è cambiata la musica. Le “clubbine” hanno iniziato a giocare con più tranquillità e fiducia, vincendo poi al tie break e tenendo alto il livello di cambio palla e difesa. Domani, martedì, sarà tempo della semifinale di andata di U18 contro Lilliput a Settimo.

L’U16 regionale con il Club76 Playasti sorride per la netta vittoria ai quarto di finale provinciale, in casa contro Busca, per 3-0. Un match mai in discussione cui farà seguito, domenica, la semifinale di andata a Mondovì, mentre il 3 marzo le biancoblù si giocheranno l'accesso alla finale, in una partita casalinga nel ritorno con Mondovì.

In Serie C il Club76 Playasti ha vinto 0-3 in trasferta contro Unionvolley Pinerolo, portandosi a casa tre punti fondamentali, sia per la classifica che per l'umore. I primi due set hanno visto le “clubbine” dominare costantemente il gioco, mentre nel terzo le avversarie hanno concesso un po' meno ed è stato combattuto punto a punto. Un'ottima partita in ricezione per il Club76 Playasti, molto bene anche in attacco, anche se restano ancora troppi gli errori in battuta.

Weekend da dimenticare in Serie D per la Rasero Teloni-Playasti Club76, che perde 3-0 contro Unionvolley Pinerolo. Brutta prestazione e zero alibi, per un match in cui le “clubbine” hanno subìto e agevolato il gioco avversario con troppi errori evitabili. Ombre anche per GS Pino Volley, che inciampa per 0-3 contro San Secondo.

Per quanto riguarda l’U14 Gold, il Club76 Playasti vince 3-0 contro Volley Marene negli ottavi di finale. Una partita condotta con buona personalità dal punto di vista del gioco, anche se resta da sistemare qualche situazione sul primo tocco di palla. Sabato prossimo sarà tempo dei quarti di finale.

TUTTI I RISULTATI

Venerdì 16 febbraio

• Prima Divisione Femminile C.T. Cuneo Asti Girone B: Monvi Lpm Bam Blu vs Club76 Playasti 3-1

• Prima Divisione Azzurra C.T. Torino Girone C: GS Pino Azzurra vs Idrizi Elettric Bzz Piossasco Volley 1-3

• Prima Divisione Arancione C.T. Torino Girone E: Ristrutturiamo.Casa Nichelino Volley vs Club76 Fenera GS Pino 3-0

• Prima Divisione Arancione C.T. Torino Girone F: Club76 Fenera Chieri Silver vs King Rose Volley Rosta 0-3

• Prima Divisione Maschile C.T. Torino Girone A: Volley Montanaro vs Liquicredit FeneraChieri76 3-0

Sabato 17 febbraio

• Serie C F. C.R. Piemonte Girone A: Unionvolley Pinerolo vs Club76 Playasti 0-3

• Serie D F. C.R. Piemonte Girone B: Unionvolley Pinerolo vs Rasero Teloni – Playasti Club76 3-0

• Serie D F. C.R. Piemonte Girone B: GS Pino Volley vs San Secondo 0-3

• Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 1°/16° posto: Club76 Playasti Gold vs Volley Marene Asd 3-0

• Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 1°/16° posto: Club76 Playasti 2011 vs VBC Savigliano 3-0

• CT16F1 F. C.T. Torino Classificazione 64-70: San Raffaele Castiglione Azzurra vs Club76 Fenera Chieri 3-1

• CT13F3 F. C.T. Torino Classificazione 33-40: MTS Tecnicaer Santena vs Club76 GS Pino 0-3

Domenica 18 febbraio

• Under 18 F. C.T. Cuneo Asti Girone Qualificazione 5°/11°: Volley Cherasco vs Club76 Playasti 0-3

• Under 16 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 1°/16° posto: Club76 Playasti Regionale vs MC 1933 Sedamyl Busca 3-0

• Under 13 F. C.T. Cuneo Asti Girone G: Club76 Playasti 2012 vs Dronero Dragons 3-2

• Under 13 F. C.T. Cuneo Asti Girone G: Volley Roero vs Club76 Playasti Gold 0-3

• Under 13 F. C.T. Cuneo Asti Girone I: Club76 Playasti Provinciale vs Villanova Volley Bam 0-3

• Under 13 F. C.T. Torino Turno Preliminare: A.S.D. San Benedetto vs Club76 Fenera Chieri 3-2

• CT16F1 F. C.T. Torino Classificazione 64-70: Reba Volley Bianca vs Club76 Chieri GS Pino 0-3

• CT14F3 F. C.T. Torino Classificazione 29-36: Club76 Fenera Chieri vs AF Volley 0-3