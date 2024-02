Biella Rugby: tutti i risultati del weelend gialloverde

CADETTA

Rugby Milano v Biella Rugby 36-24 (12-12)

Marcatori Mete: Cafaro, Lanza, Savatteri, Sciarretta. Trasformazioni: Poli (2).

Biella Rugby: Savatteri; Longo, Poli (cap.), Caputo, Nardi (70’ Mulsant); Sciarretta, Defilippi; Givonetti, Cafaro, Zacchero; Bottero, Passuello; Zanotti, Lanza (cap.), Agnolio. Non entrati: Piatti.

Nicola Mazzucato, coach: «Sapevamo sarebbe stata una giornata molto dura, molte defezioni per vari infortuni ed impegni lavorativi o famigliari. Ci siamo presentati a Milano con solo due giocatori disponibili in panchina di cui uno non stava molto bene. Nonostante tutto, i ragazzi hanno dimostrato un buon carattere reggendo l'impatto in campo per i primi settanta minuti. Gli ultimi dieci gli avversari hanno preso il sopravvento segnando due mete e un calcio. Buono l'atteggiamento della squadra, anche se alcun particolari dovremo lavorarli meglio in settimana».

UNDER 18

Biella Rugby v Cus Torino 13-26 (8-7)

Marcatori Mete: Gibello, Rava. Penalty: Fusaro.

Biella Rugby: Meneghetti; Rava, Pavesi, Moretti, Pagliano (61’ Grillenzoni); Fusaro (cap.), Besso (60’ Salussolia); Trocca, Chiorboli (57’ Bisio), Rossi; Avanzi (59’ Gregori), Buturca; Silvestrini (58’ Pacchiarotti), Grandi, Gibello. Non entrati: Bredariol, Formigoni.

Pietro Giordano, coach: «Oggi le aspettative erano alte, dopo una settimana di ottimi allenamenti, i ragazzi erano carichi e gasati per vincere una partita contro un Cus Torino che nella prima fase ci aveva battuto. Peccato che tanti errori di gestione del possesso e la mancanza di cinismo nello sfruttare l’indisciplina degli ospiti abbiano tenuto i torinesi in partita, sempre aggressivi e preparati mentalmente. Gli ultimi quindici minuti sono stati purtroppo decisivi per la loro meritata vittoria a causa di un calo mentale e di attitudine da parte nostra. La testa rimane sempre alta e in settimana alzeremo l’asticella per evitare crolli psicologici. Un sentitissimo ringraziamento a coloro che non sono scesi in campo fisicamente, ma che hanno dato supporto a tutti i livelli».

UNDER 16

Biella Rugby v Volvera 96-7 (63-0)

Marcatori Mete: Baiguera (5), Parnenzini (3), Corcoy (2), Vatteroni, Grillenzoni (3). Trasformazioni: Salussolia (11), Vitta (2).

Biella Rugby: Parnenzini; Deni, Grillenzoni, Baiguera, Vitta; Salussolia, Bocchino; Vatteroni, Corcoy, Rebecchi; Perju, Borio; Rossi, Ferro, Protto. A disposizione: Gnesotto, Apollonio.

Edo Barbera, coach: «Partita a senso unico, con il risultato al sicuro dopo pochi minuti. Un bel sabato, in vista dell’impegno di prossima settimana».

UNDER 14

Biella Rugby v San Mauro 50-28

Marcatori Mete: Balducci (4), Benedetti (3), Bertone. Trasformazioni: Balducci (4), Benedetti.

Biella Rugby: Balducci; Ben Alilou, Benedetti, Bertone, Bocca; Buda, Coda Caseia; Defilippi, Di Girolamo, Ghilardi; Girardi, Gobbi; Mercandino, Paggio, Pavanetto. A disposizione: Piazza, Pizzarelli, Ruffa, Siletti, Ubertalli, Ubertino.

Adriano Moro, coach: «Grande partita, abbiamo patito un po’ la fisicità sui punti d’incontro, ma comunque non abbiamo compromesso il risultato acquisito abbondantemente già nel primo tempo dove non c’è stata praticamente partita».

UNDER 12

A Cogoleto, allenamento congiunto con Cogoleto

Riccardo Ghelli, coach: «In trasferta a Cogoleto per un allenamento congiunto con i pari età liguri, i ragazzi si presentano in un primo momento poco agguerriti e un po' "addormentati ". Ma dopo un piccolo break, in cui si è chiesto loro di mettere in campo le cose provate nel corso degli allenamenti svolti dopo le feste natalizie, l'atteggiamento è cambiato. Le azioni venivano concluse con senso logico e capacità di leggere le diverse situazioni. Da rivedere ancora i passaggi e la profondità in attacco. Ottimo lavoro in fase difensiva».

OLD

Bad Panda Monza v Biella Rugby 25-0

Biella Rugby: Mautino; Clerico, Givone, Scaramal, Tibaldi; Ceccato, C. Iacobellis; E. Iacobellis, Heery, Tagliabue; Somma, Raisi; Vatteroni, Guadagnuolo, Cocimano. A disposizione: Grillenzoni, Mantovani, Bertone, Floris, Sciutto, Grandi, Dionisi, Martino, Torre, Pignataro.

Silvio Ceccato, coach: «Un risultato che non premia la prova positiva della squadra. Dopo un primo tempo in cui abbiamo subito il loro gioco, siamo riusciti ad organizzare un buon gioco. L'unico rammarico è non aver concretizzato quelle belle azioni che abbiamo creato».

Daniele Vatteroni, TM: «Giornata avversa, partita influenzata anche dai nostri quattro infortuni iniziali e nella poca esperienza ad adattarsi alla linea arbitrale, cosa che invece i nostri avversari hanno saputo subito padroneggiare. Ora testa al prossimo impegno».

Campionato Old g. 4: Monza - Biella 25-0; Brescia - Alessandria 15-5; Rovato - Como 20-0; Torino - Bergamo rinv. Asti: riposo.

Classifica. Monza punti 19; Rovato 15; Brescia 14; Biella 8; Bergamo, Torino e Alessandria 4; Como 3; Asti 0.