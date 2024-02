L’IVECO CUS Torino vince in trasferta a Biella

L’IVECO CUS Torino Rugby vince in trasferta sul campo del Biella Rugby, seconda forza del girone 1 del campionato di Serie A maschile. Nella quattordicesima giornata gli universitari dei coach Lucas D’Angelo, Giampiero De Carli e Filippo Bianco si sono imposti per 17-34 su un campo difficile e in uno scontro diretto davanti a più di seicento spettatori che hanno assistito all’incontro presso la Cittadella del Rugby di Biella.

Queste le parole di coach Lucas D’Angelo a fine gara: «Alla vigilia la posta in palio per questa partita era altissima, si lottava infatti per il primato in classifica, e quindi ci si poteva aspettare una partita un po’ più contratta e tesa. Invece ne è scaturito un match molto bello, giocato in modo egregio da entrambe le parti, e con un buon arbitraggio che ha permesso un ottimo spettacolo a livello di gioco. La battaglia è stata durissima e molto bella da vedere; abbiamo difeso molto bene e siamo stati cinici in attacco, questo ci ha permesso di segnare le quattro mete che abbiamo realizzato e di portare a casa anche il punto bonus. Sono cinque punti fondamentali per la classifica e per il prosieguo del campionato. Da domani però dobbiamo tornare ad allenarci con la nostra mentalità, i nostri allenamenti e pensare ai prossimi match in programma».

Prossimo appuntamento domenica 25 febbraio ore 12.30 al campo A. Albonico di Grugliasco (Strada del Barocchio 27) contro l’Amatori&Union Rugby Milano.

Biella, “Stadio del Rugby” – domenica 18 febbraio 2024 ore 14.30

Campionato di Serie A, XIV Giornata

BIELLA RUGBY v IVECO CUS TORINO RUGBY 17-34 (3-10)

Marcatori: p.t. 11’ m. Cruciani tr. Zanatta (0-7); 20’ cp. Loro (3-7); 33’ cp. Zanatta (3-10). s.t.: 2’ m. E. Reeves tr. Zanatta (3-17); 8’ m. De Lise tr. Loro (10-17); 15’ m. Monfrino tr. Zanatta (10-24); 26’ m. Gilligan tr. Loro (17-24); 37’ cp. Zanatta (17-27); 40’ m. E. Reeves tr. Zanatta (17-34).

BIELLA RUGBY: Ghelli (35’ Negro); Ramaboea, Foglio Bonda, Gilligan, Nastaro (56’ Vaccaro); Loro, Della Ratta (59’ Besso); Vezzoli (cap.), M. Righi (65’ Panaro), Mondin; F. Righi (56’ J.B. Ledesma), Perez Caffe; De Lise, J.M. Ledesma, Vecchia (59’ Panigoni). A disposizione: Casiraghi, L. Loretti.

All. Benettin

IVECO CUS Torino Rugby: E. Reeves; Monfrino, Torres (63’ Groza), G. Reeves, Civita; Zanatta, Cruciani; Andreica (78’ Riccardi), Quaglia, Piacenza; Ursache, Ciotoli (52’ Spinelli); Barbotti (58’ Lombardo), Caputo (68’ Liguori), Valleise (68’ Cataldi). Non entrati: Malvasi, Telloni.

All. D’Angelo

Arbitro: Matteo Locatelli (Bergamo)

AA1 Antonio Luzza (Torino) AA2 Vincenzo Smiraldi (Torino)

Cartellini: 39’ giallo a Perez Caffe (Biella Rugby); 73’ giallo a Vaccaro (Biella Rugby)

Calciatori: Loro (Biella Rugby) 3/3; Zanatta (CUS Torino) 6/7

Note: Giornata soleggiata, 13° circa. Campo in buone condizioni. Più di 600 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Biella Rugby 0, CUS Torino 5

Player of the Match: Nicolò Quaglia (CUS Torino)