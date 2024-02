FISI-AOC: i risultati delle gare di Bardonecchia, Claviere e Sansicario

MARIA TOJA E DAVIDE DAMANTI SI IMPONGONO NEL GIGANTE FIS CITTADINI DI BARDONECCHIA. GRAZIANO E RUSSI PRIMI ASPIRANTI

Sono la diciannovenne chierese Maria Toja dello Sci Club Lancia e il ventiduenne ligure Davide Damanti dello Sci Club Sansicario Cesana i vincitori del Gigante FIS Cittadini disputato domenica 18 febbraio sulla pista 25 bis del Melezet a Bardonecchia e valido per il Trofeo Colomion.

Gli organizzatori, occorre dirlo, hanno fatto i miracoli per portare a termine la gara, disputata con una temperatura a dir poco primaverile, che ha condizionato non poco il fondo della pista. Maria Toja ha chiuso la gara femminile con il tempo totale di 2’,05”,65/100, staccando di 10/100 la lanzese Elisa Graziano, anche lei dello Sci Club Lancia, che aveva fatto segnare il miglior tempo nella prima manche e che comunque è risultata la migliore delle Aspiranti. A completare il podio la torinese Martina Sacchi del Golden Team Ceccarelli, staccata di 1”,55/100 e in risalita dalla quinta posizione. Al quarto posto la cesanese Matilde Casse dell’Equipe Pragelato, al quinto la spagnola Leire Sanchez Carvajales dello Zimas Esquì Club, al sesto la torinese Francesca Migliardi dello Sci Club Valchisone, che è la seconda delle Aspiranti, al settimo la spagnola Paula Alvarez Galan del Club Deportivo Elemental Tecnica Alpina, che è terza delle Aspiranti. Ottava assoluta e terza delle Aspiranti la valdostana Gaia Boano dello Sci Club Crammont Mont Blanc, nona assoluta e quinta delle Aspiranti l’astigiana Emma Bastita dello Sci Club Sestriere. A completare la top ten l’Aspirante cilena Matilde Pinilla dell’Esquì Club La Parva.

In campo maschile Davide Damanti nella seconda manche è risalito dalla terza alla prima posizione, per chiudere con il tempo totale di 2’,01”,82/100, precedendo per 23/100 l’andorrano Alex Rius Gimenez dell’Esquì Club d’Andorra, che aveva fatto segnare il miglior tempo nella prima manche. Terzo a 56/100 l’altro andorrano Alvar Calvo Santos dell’Esquí club d'Ordino-Arcalís , in risalita dal tredicesimo posto della prima manche. È andorrano anche il quarto classificato, Xavier Cornella Guitart dell’Esquì Club d’Andorra. A seguire tre atleti del Comitato valdostano FISI ASIVA:

Hervé Quinson dello Sci Club Val d’Ayas, il milanese Filippo Martelli dello Sci Club Courmayeur Mont Blanc e Pablo Nicolas Russi del Crammont Mont Blanc, che è il primo degli Aspiranti. All’ottavo posto il francese Flavien Minvielle dello Ski Club de Baretous, al nono assoluto e al secondo tra gli Aspiranti il catalano Quin Magan Gonzalez del CANM Cerdanya, al decimo l’andorrano Pere Cornella Guitart dell’Esquì Club d’Andorra, all’undicesimo assoluto e al terzo tra gli Aspiranti Filippo Mazzia dello Sci Club Mera.

NELLO SLALOM RAGAZZI DEL TROFEO LAURETANA A CLAVIERE VITTORIE DI FELIX BALDI E VITTORIA CHIARELLI

L'appuntamento di domenica 18 febbraio per i Ragazzi della Circoscrizione di Torino è stato con il Trofeo Lauretana di Slalom sulla pista Gialla di Claviere. La gara era organizzata dallo Sci Club Claviere, che si è imposto nella classifica a squadre davanti al Golden Team Ceccarelli e all’Equipe Beaulard. Al termine delle due manche, doppietta in campo maschile del Golden Team Ceccarelli: primo Felix Baldi con il crono totale di 1’,36”,23/100 con 3”,41/100 di vantaggio sul compagno di squadra Pietro Augusto Rosso. A completare il podio Edoardo Badaracco dello Sci Club Bardonecchia, staccato di 5”,77/100.

Completano la top ten Mattia Reymond dello Sci Club Sansicario Cesana, Mattia ed Emanuele Croce del Lancia, Cristian Nicolas Modrean dell’Equipe Beaulard, Mattia Pizzeghello del Lancia, Aimone Libero Bussei Canone e Giacomo Parena del Sestriere. Vittoria Chiarelli dell’Equipe Beaulard ha vinto la gara femminile con il tempo totale di

1’,35”,62/100 e con un vantaggio di 1”,91/100 su Giulia Iglina dello Sci Club Claviere. Terza a 2”,57/100 Margherita Tessera Chiesa dello Ski Team Cesana. Dal quarto al decimo posto in classifica troviamo Laura Fontana dello Sci Club Valchisone, Isabella Zanotti del Claviere, Elisa Maria Balsamo del Liberi Tutti, Agnese Repetto del Claviere, Carolina Di Pascale del Lancia, Beatrice Godina del Golden Team Ceccarelli e Micole Ferrero dell’Equipe Pragelato.

SLALOM CUCCIOLI DEL TROFEO VERGNANO-REALE MUTUA A SANSICARIO: TUTTI I VINCITORI E I PODI

Domenica 18 febbraio sulla pista 76 di Sansicario i Cuccioli della Circoscrizione di Torino si sono sfidati nel Trofeo Vergnano-Reale Mutua, gara indicativa provinciale di Slalom organizzata dallo Sci Club Sansicario Cesana. Nella gara 1 doppietta dell’Equipe Beaulard in campo maschile: primo Leone Vitali in 29”,96/100, seguito a 2/100 dal compagno di squadra Niccolò Zaki Ghali. Terzo a 23/100 Giovanni Oliveri del Golden Team Ceccarelli terzo a 23/100. Completano la top five Gregorio Madoglio dello Sci Club Sansicario Cesana e Vittorio Cattoretti del Sestriere.

Sofia Maggiani Caminelli dello Ski Team Sauze 2012 ha vinto la gara 1 femminile in 28”,25/100, con 2”,01/100 di vantaggio su Melissa Begnis dell’Equipe Beaulard e 2”,08/100 su Camilla Guazzotti dello Sci Club Liberi Tutti. Al quarto posto Giulia Tonelli dell’asd Les Arnauds, al quinto Camilla Rigotti dello Ski Team Sauze 2012. Andrey De March del Golden Team Ceccarelli ha vinto la gara 2 con il tempo di 29”,96/100, staccando di 56/100 Niccolò Zaki Ghali a 56/100 e di 68/100 Filippo Tassotti del Liberi Tutti a 68/100. Completano la top five Camillo Orchard dello Sci Club Sansicario Cesana ed Edoardo Alberto Gallia del Golden Team Ceccarelli. Sofia Maggiani Caminelli ha vinto la gara 2 femminile in 29”,68/100. Seconda ad 1”,56/100 Camilla Guazzotti, terza Melissa Begnis ad 1”,92/100. Al quarto posto Sara Vandoni dello Sci Club Sestriere e al quinto Giulia Tonelli.