Igor Agil Volley: il recap delle giovanili

Ottavi provinciali: quante Igorine impegnate!

Igorine in campo per le seconde fasi della stagione, tutte impegnate negli ottavi provinciali. L'Under 18 ha vinto l'andata 0-3 (20-25; 13-25; 15-25) a casa di Valenza. In U16 tre squadre coinvolte con due vittorie: bene la U16 Regionale di Valeria Alberti vittoriosa a casa di Casale 0-3 (15-25; 10-25; 13-25) e la U16 di Mattia Rossi che ha vinto con Pavic 0-3 (16-25; 16-25; 19-25). Sconfitta per la U16 Ecc territoriale di Lele Cappato contro Alessandria 1-3 (29-31; 10-25; 25-23; 19-25). In U14 accede ai quarti di finale la U14 Ecc territoriale di Mattia Rossi che batte 3-0 (25-7; 25-12; 25-11) Vercelli, mentre la U14 di Andrea Garagiola perde con Biella 0-3 (15-25; 11-25; 28-30) dopo aver disputato una stagione di grande crescita!

U13, doppio appuntamento!

Due partite nel week end per la squadra di Luca Astorino: sconfitta contro Omegna 1-3 (17-25; 19-25; 28-26; 15-25) e vittoria contro Acqui Terme 3-0 (25-8; 25-11; 25-7). «Con Omegna è stata una partita caratterizzata da tante imprecisioni in ricezione e in attacco, siamo stati poco capaci ad adattarci all'avversario. Sicuramente abbiamo tanti spunti per il lavoro in palestra delle prossime settimane; - dice l'allenatore - contro Acqui abbiamo sempre controllato e giocato con la giusta attenzione. Ora si ritorna in palestra per preparare l'ultima partita del girone eccellenza».

U12 6x6, vittoria!

Bella partita delle Igorine di Alessia Callegari, vittoria contro San Giacomo 0-3 e primo posto in classifica!

Serie D, un punto contro Lessona!

Maratona da cinque set contro Lessona in trasferta per le Igorine di Valeria Alberti. Finale 3-2 (26-24; 22-25; 22-25; 29-27; 15-13). Come indicano i parziali una vera battaglia combattuta su ogni palla. «Un importante punto guadagnato, un big match del fondo classifica e si sono viste tante cose buone» dice l'allenatrice.