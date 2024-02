ValleBelbo Sport: i risultati dei Campionati Regionali Master

Fine settimana agonistico per il gruppo Master della ValleBelbo Sport che è stato impegnato sui blocchi del Palazzo del Nuoto di Torino in occasione dei Campionati Regionali Master in vasca da 25 metri.

Per la delegazione astigiana che si allena al centro sportivo Orangym (lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 20 alle 21) sotto la guida di Adele Corapi, la quale ha supportato la squadra a bordo vasca, sono arrivate due medaglie. Claudia Buzzi, categoria M55, ha chiuso al secondo posto i 50 stile libero toccando in 46”90 (ha centrato anche il 4° posto nei 50 rana in 59”02) mentre Paola Audisio, categoria M60, ha conquistato il secondo gradino del podio nei 50 rana in 47”39.

In gara anche Marzia Ivoli (M30) nei 50 stile libero (36”25, 4^) e nei 50 rana (47”39, 5^), Flavia Ivaldi (M45) nei 50 stile libero (56”70, 4^) e nei 50 rana (1’06”54, 7^) e Mirko Naclerio (M40), ottavo nei 50 stile libero (31”90) e nei 100 stile libero (1’10”92).