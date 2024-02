Bertram Derthona: Severini, Obasohan e Strautins in Nazionale

Si avvicina la finestra di qualificazione delle Nazionali al prossimo EuroBasket 2025 e sono tre i giocatori della Bertram Derthona selezionati dalle rispettive squadre nazionali.

Luca Severini è tra i quindici giocatori selezionati dal CT Gianmarco Pozzecco per il raduno di Pesaro e per le successive sfide contro Turchia (giovedì 22 febbraio ore 20.30 a Pesaro) e Ungheria (domenica 25 febbraio alle ore 18 a Szombathely). Il numero 20 bianconero prosegue così la propria avventura in Nazionale, dopo la FIBA World Cup disputata a cavallo tra agosto e settembre.

Retin Obasohan è invece tra i sedici giocatori scelti dal CT del Belgio Dino Gjergja per affrontare i due impegni che attendono la Nazionale: il primo è in programma giovedì 22 febbraio a Bratislava contro la Slovacchia, mentre il secondo è in programma domenica 25 febbraio a Charleroi contro la Spagna campione d’Europa in carica.

Il terzo giocatore del Derthona che è stato scelto dalla sua Nazionale è Arturs Strautins, inserito dal CT della Lettonia Luca Banchi nella lista dei quindici giocatori che prenderanno parte alle sfide contro la Spagna, giovedì 22 febbraio a Saragozza, e contro la Slovacchia, domenica 25 febbraio a Riga.

A Luca, Retin e Arturs vanno i complimenti del Club per questa convocazione e l’in bocca al lupo per le partite che li attendono con le rispettive Nazionali.