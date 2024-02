FISI-AOC: i risultati delle gare all’Abetone, Limone e Alagna Valsesia

GRAND PRIX ITALIA DICOFLOR: NEL GIGANTE ALL’ABETONE FABIO ALLASINA SESTO. TOMAS DEAMBROGIO ED EDOARDO SIMONELLI SECONDI ASPIRANTI

Lunedì 19 febbraio primo giorno di gare all’Abetone per le classifiche del Grand Prix Italia Dicoflor maschile. Il programma è stato aperto da un Gigante FIS valido per il Trofeo Capecchi e vinto dall’altoatesino Alberto Battisti del Centro Sportivo Esercito, con il tempo totale di 1’,55”,40/100 e con 29/100 di vantaggio sul finanziere di Castelrotto Alex Hofer. Terzo a 38/100 il finanziere trentino Davide Seppi. Battisti si è imposto nella classifica ai fini del Grand Prix Italia Senior.

Quinto assoluto e primo nel Grand Prix Italia Giovani il finanziere trentino Gian Marco Paci, davanti al lecchese Luca Ruffinoni dello Skiing, diciannovesimo assoluto, e all’altoatesino Marc Comploj dello Sci Club Gardena Raiffeisen, ventitreesimo assoluto. Il migliore degli atleti del Comitato FISI Alpi Occidentali è stato il poliziotto cuneese Fabio Allasina, sesto assoluto a 79/100. Decimo ad 1”,10/100 l’albanese valsusino Denni Xhepa dello Sci Club Sestriere. Per il Comitato FISI Alpi Occidentali le notizie più belle sono arrivate dagli Aspiranti. La tappa del Grand Prix Italia per gli atleti del 2006 e 2007 è stata vinta dal bergamasco Pietro Scesa dello Sci Club Radici, seguito dall’ulcense Tomas Deambrogio dello Sci Club Sauze d’Oulx e dal milanese Edoardo Simonelli dell’asd Les Arnauds, entrambi cinquantacinquesimi assoluti, tra l’altro con lo stesso tempo del cesanese Matteo Vottero dello Sci Club Sansicario Cesana. Rispettivamente ottavo, nono e undicesimo degli Aspiranti tra atleti dello Sci Club Sestriere, Giacomo Fernando Rej, Pietro Casartelli e Simone Moschini; rispettivamente quattordicesimo e diciassettesimo Pietro Mazzoleni e Lorenzo Cuzzupè dell’Equipe Pragelato e infine diciottesimo Tommaso Brignoli dello Sci Club Sansicario Cesana.

La classifica del Gigante FIS dell’Abetone valido per il Grand Prix Italia Giovani

Gigante Maschile

NEL GIGANTE DEL TROFEO FIGENPA A LIMONE VINCONO GLI ALLIEVI MATTIO E CIOFFI E I RAGAZZI DROGHI, CALCAGNO E RANIERI

Sulla pista Machetto di Quota 1400 lo Ski College Limone ha organizzato il Gigante indicativo regionale per le categorie Children valido per il Trofeo Figenpa. Natinael Cioffi dello Sci Club Val Vermenagna ha vinto la gara degli Allievi con il tempo totale di 1’,24”,70/100 e con 45/100 di vantaggio su Francesco Sadowski dell’Equipe Limone. Terzo ad 85/100 Jacopo Acquarone dello Ski College Limone.

A seguire nella classifica dei primi dieci Alberto Delogu dell’Equipe Limone, Mattia Poggi del Mondolè Ski Team, Edoardo Ispulla, Diego Cameroni e Giacomo Re dello Sci Club Limone, Mattia Palombo e Tommaso Sala dell’Equipe Limone. Nella gara femminile affermazione di Marta Mattio dell’Equipe Limone in 1’,26”,29/100, con 39/100 di vantaggio su Martina Macagno dello Sci Club Limone e con 1”,81/100 su Beatrice Carle del Mondolé Ski Team.

Completano la top ten Sofia Musso dello Sci Club Limone, Eleonora Vucusa dello Ski College Limone, Gaia Recce dell’Equipe Limone, Martina Giraudo dello Sci Club Val Vermenagna ex aequo con Linda Ottonello del Mondolè Ski Team, Alessia Maiolino dell’Equipe Limone e Ludovica Raggi dello Sci Club Limone.

La gara si è svolta in una manche unica per i Ragazzi e si è registrata una tripletta del Mondolé Ski Team in campo maschile: primi a pari merito Riccardo Droghi e Romeo Calcagno in 46”,14/100, terzo Jacopo Molineris a 7/100. Dal quarto al decimo posto in classifica troviamo Stefano Blengino dell’Equipe Limone, Giacomo Tosello dello Snowteam Limone, Niccolò Capecchi e Lorenzo Bellora dello Sci Club Limone, Agostino Asto dello Ski College Limone, Paolo Peira del Mondolè Ski Team e Marco Ponzo dello Sci Club Frabosa.

La milanese Benedetta Rosa Ranieri dello Sci Club Limone ha vinto la gara femminile con il tempo di 44”,74/100, staccando di 91/100 Emma Castagnola del Mondolé Ski Team e di 1”,64/100 Margherita Sartoris dell’Equipe Limone. Completano la top ten Bianca Orsero dell’Equipe Limone, Lucia Macagno dello Sci Club Limone, Agatha Maria De Candia, Giulia Candelo e Anna Lanzavecchia dell’Equipe Limone, Martina Marchese dello Ski College Limone e Ilaria Tosello dello Sci Club Limone.



TROFEO BANCO AZZOAGLIO A LIMONE: I VINCITORI E I PODI DI CUCCIOLI, BABY E SUPER BABY

Domenica 18 febbraio lo Ski College Limone ha organizzato sulla pista Armand di Quota 1400 il Trofeo Banco Azzoaglio, una gara indicativa provinciale per i Pulcini della Circoscrizione di Cuneo. Cuccioli e Baby hanno disputato uno Slalom, mentre per i Super Baby è stato allestito un Gigante.

Nello Slalom dei Cuccioli primo Giovanni La Magna Zimmermann del Mondolé Ski Team in 29”,04/100, con 1”,27/100 di vantaggio su Edoardo Cairoli dell’Equipe Limone e 1”,56/100 su Giacomo Queirolo del Mondolé Ski Team. Completano la top five Sebastian Calvo dello Ski College Limone ed Enrico Dal Maso dell’Equipe Limone. Camilla Maria Giachino dello Sci Club Limone ha vinto la gara femminile in 30”,08/100, precedendo per 90/100 Vittoria Simonelli del Mondolè Ski Team e per 2”,01/100 Sofia Martino dello Sci Club Pontechianale 2018.

Al quarto posto Caterina Ferrando del Mondolè Ski Team, al quinto Emma Maragnani dell’Equipe Limone. Tra i Baby vittoria di Hermann Giubergia dello Sci Club Limone in 33”,49/100, con un distacco di 64/100 su Giacomo Callegari dell’Equipe Limone e di 90/100 su Alexandre Pierre Bernard Gest dello Sci Club Limone. In campo femminile doppietta del Mondolè Ski Team: prima Vittoria Marengo in 33”,75/100, con un vantaggio di 59/100 sulla compagna di squadra Vittoria Lovera e di 1”,19/100 su Bianca Giordano dello Sci Club Limone.

Tre piccoli atleti del Mondolè Ski Team ai primi tre posti tra i Super Baby: Fabrizio Novara ha preceduto sul podio davanti ai compagni di squadra Alberto Deflorian e Alessandro Rocchieri. Nella gara femminile Elisabetta Caraglio dello Sci Club Limone ha preceduto Emma Ricca dell’Equipe Limone e Sara Curti dello Sci Club Val Vermenagna.

GARA PIEDI VELOCI DEL TROFEO SKI TEAM VALSESIA AD ALAGNA: TUTTI I VINCITORI E I PODI DI CUCCIOLI E BABY

Domenica 18 febbraio sulla pista Mullero 2 di Alagna Valsesia debutto assoluto per i Pulcini delle Circoscrizioni di Vercelli e Biella nella gara con la formula “Piedi Veloci” valida per il Trofeo Ski Team Valsesia organizzato dall’omonima società.

Il format è nato in questa stagione per volontà della FISI nazionale, con l'intento di valorizzare la destrezza e la rapidità dei giovani atleti. Prevede due gare con una manche unica, con i pali alti per la categoria Cuccioli, con una

distanza tra le porte aperte da 6 a 10 metri. Devono essere previsti almeno due blocchi composti da minimo 6 pali verticali in successione, con una distanza tra 2 e 3 metri e almeno 2 blocchi con 6 pali verticali in successione con una distanza tra 3 e 5 metri. Per la tracciatura dei Baby sono utilizzati i pali nani.

Nella gara 1 tra i Cuccioli vittoria di Guglielmo Messaggi dello Ski Team Valsesia in 40”,45/100, con un vantaggio di 2”,63/100 su Filippo Dealberto dello Sci Club Varallo e di 2”,75/100 su Paolo Mascellaro, anche lui del Varallo. Al quarto posto Vittorio Angelico dello Sci Club Biella, al quinto Pietro Carrara del Varallo. Doppietta dello Sci Club Varallo nella gara femminile: prima Clotilde Arfino in 43”,13/100 e seconda la compagna di squadra Marianna Antonini a 27/100. Terza ad 1” Azzurra Uberti dello Ski Team Valsesia, quarta Maria Flora Milcovich dello Ski Team Valsesia, quinta Vittoria Tribbia dello Sci Club Mera.

Tra i Baby successo di Alessandro Bazzana dello Ski Team Valsesia in 44”,88/100, con 1”,44/100 di vantaggio su Umberto De Pace dello Sci Club Mera e 1”,92/100 su Jacopo Spadoni dello Sci Club Bielmonte Oasi Zegna.

Tripletta dello SkiTeam Valsesia tra le Baby: prima Linda Bello in 44”,88/100, con un distacco di 60/100 sulla compagna di squadra Margherita Conti e di 1”,09/100 su Caterina Enzio.

Nella gara 2 dei Cuccioli vittoria di Filippo Dealberto dello Sci Club Varallo in 39”,43/100, con distacchi rispettivamente di 1”,78/100 e di 2”,07/100 su Guglielmo Messaggi dello SkiTeam Valsesia e su Paolo Mascellaro del Varallo. Completano la top five Pietri Carrara del Varallo e Vittorio Angelico del Biella.

Marianna Antonini e Clotilde Arfino si sono invertite le posizioni nella gara femminile: la prima ha vinto in 40”,74/100 battendo la compagna di squadra al Varallo per 82/100. Terza a 3”,12/100 Azzurra Uberti dello Ski Team Valsesia, quarta Emma Forni dello Ski Team Valsesia, quinta Mya De Caro Pairotto dello Sci Club Biella.

Un tris dello Ski Team Valsesia tra i Baby: primo Edoardo Mattia Mazzotti in 39”,59/100, seguito dai compagni di squadra Alessandro Bazzana e Tommaso Rolando. Tre giovanissime atlete sempre dello SkiTeam Valsesia ai primi tre posti tra le Baby: prima Valentina Carmellino in 43”,16/100, con 2”,60/100 di vantaggio su Margherita Conti e 3”,76/100 su Caterina Enzio.