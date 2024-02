LoSportCheFaBeneAlCuore - Insieme per una nobile causa

In occasione del match contro Pielle Livorno in programma per sabato 2 marzo, è disponibile online il tagliando valido per l’ingresso alla partita, da convertire direttamente in biglietteria al Palasport di Gravellona. Il costo del tagliando è di 10€, questo perché una parte del ricavato sarà destinata all’Associazione Kenzio Bellotti, che effettuerà una donazione ad un bambino malato di tumore nel VCO (operato proprio ieri, martedì 20 febbraio, al Regina Margherita di Torino. A lui e alla sua famiglia un grande in bocca al lupo col cuore) e all’Associazione Nazionale Genitori persone con Autismo.