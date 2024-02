Basket Torino - Meet&Greet, un occasione per i tifosi gialloblù di incontrare la squadra

INCONTRA I GIOCATORI DI BASKET TORINO DA “THE PLAYOFFS” BY ATIPICI!

Reale Mutua Basket Torino è lieta di comunicare che questo sabato 24 febbraio la squadra gialloblù terrà un Meet&Greet presso The Playoffs by Atipici in Via Roma 220/Piazza C.L.N., per celebrare la partnership con lo store già punto vendita Vivaticket in cui si possono acquistare i biglietti di Basket Torino.

Dalle ore 18.30, i giocatori della Reale Mutua e la mascotte Thor saranno presenti allo store The Playoffs by Atipici per gli autografi e per scattare foto ricordo con i tifosi gialloblù. Inoltre, l’atmosfera dell’evento sarà arricchita da musica e un light buffet per i presenti, gentilmente fornito dai partners di Basket Torino.