FISI-AOC: i risultati delle gare all’Abetone e Pila

Martedì 20 febbraio secondo Gigante FIS all’Abetone valido per il Grand Prix Italia Dicoflor maschile e successo del finanziere trentino Davide Seppi, con il tempo totale di 1’,58”,50/100 e con un margine di 24/100 nei confronti dell’esperto finanziere altoatesino Alex Hofer. Terzo posto a 61/100 per il sestrierino di origine albanese Denni Xhepa dello Sci Club Sestriere, mentre il poliziotto cuneese Fabio Allasina si è classificato undicesimo ad 1”,17/100, il varazzino Carlo Cordone dello Sci Club Sansicario Cesana ventisettesimo, il bardonecchiese Nicolò Nosenzo dell’Equipe Beaulard trentunesimo e Pietro Tranchina dello Sci Club Claviere quarantesimo. Bene ancora una volta Tomas Deambrogio dello Sci Club Sauze d’Oulx, trentottesimo assoluto e secondo degli Aspiranti, mentre Pietro Casartelli del Sestriere ha chiuso al quarto posto tra i nati nel 2006 e 2007, Lorenzo Cuzzupè dell’Equipe Pragelato al decimo e Simone Moschini dello Sci Club Sestriere al dodicesimo.

A PILA MELISSA ASTEGIANO 15ª NELLA DISCESA FIS DEL GRAND PRIX ITALIA VINTA DA CARLOTTA DE LEONARDIS. BEATRICE GARBASSO 9ª ASPIRANTE

Martedì 20 febbraio a Pila primo giorno delle gare FIS veloci valide per il Grand Prix Italia Giovani femminile. La Discesa è stata vinta dalla poliziotta emiliana Carlotta De Leonardis con il tempo di 1’,26”,21/100 e con 1”,25/100 di vantaggio sulla diciassettenne altoatesina Rita Granruaz dello Ski Team Alta Badia che ha così centrato la vittoria sia nel Grand Prix Italia Giovani Dicoflor che in quello riservato alle Aspiranti. Terza la keniana Sabrina Simader, staccata di 1”,31/100.

Nella classifica ai fini del Grand Prix Italia Giovani è seconda Nicole Ploner dello Sci Club Gardena Raiffeisen, undicesima assoluta, mentre è terza Camilla Vanni del Centro Sportivo Esercito, che è anche la seconda delle Aspiranti italiane. Tra le nate nel 2006 e 2007 la terza è Leonie Girtler della Renngemeinschaft Wipptal, quattordicesima assoluta. Per quanto riguarda le atlete del Comitato FISI Alpi Occidentali a carabiniera limonese Melissa Astegiano si è classificata quindicesima a 2”,88/100, la chierese Maria Toja dello Sci Club Lancia quarantaquattresima e la valsesiana Rebecca Frigiolini del Sansicario Cesana cinquantaduesima. Nona delle Aspiranti italiane la savonese Beatrice Garbasso dell’Equipe Limone, dodicesima l’imperiese Aurora Turri dell’Equipe Limone, diciassettesima la lanzese Elisa Graziano dello Sci Club Lancia, diciottesima la cesanese Valeria Cuppari del Sansicario Cesana.

