Moto club Alfieri: buona la prima per l'Alfieri Enduro League

In un fettucciato, nella corso della mattinata di domenica si sono svolte le prove libere. Nel primo pomeriggio quattro test cronometrati con partenza di un pilota ogni 30 secondi. Una sorta di allenamento collettivo cronometrato, una nuova e inedita occasione di condivisione sociale che passa attraverso la passione per l'enduro e per i motori. All'allenamento hanno aderito 45 piloti, mentre 60 persone hanno preso parte alla merenda collettiva, post evento.

«Una bellissima occasione per stare insieme – spiega il presidente del moto club Alfieri, Roberto Galati – Teniamo tanto all'aspetto sociale delle attività del nostro moto club e questa iniziativa ne è un grande esempio».