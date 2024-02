Biella Rugby va a far visita al VII Rugby Torino

I torinesi, dopo un inizio di stagione un po’ zoppicante, ha trovato il suo assetto migliore e dopo la sconfitta patita contro la capolista del derby torinese giocato alla nona giornata, ha macinato brillanti successi. Nel girone di andata, a Biella, pollice alto per i nostri ragazzi che al termine di una grande battaglia, sono riusciti ad in cassare un 19-16. Settimo occupa attualmente il quinto posto della classifica con 46 punti all’attivo.

Coach Alberto Benettin: «Veniamo da due sconfitte subite da squadre forti che ci hanno fatto male. In settimana abbiamo riflettuto parecchio sulla voglia di continuare a giocare, di continuare a provarci e tutti abbiamo convenuto che non abbiamo intenzione di mollare assolutamente nulla. Sarà difficile riuscire a recuperare il gap di nove punti che si è venuto a creare con Cus Torino, ma difenderemo con tutte le nostre energie l’attuale posizione della classifica. L’ultimo impegno a Biella è stato particolarmente pesate: un incontro duro che ci ha provati molto fisicamente, ma abbiamo cercato di recuperare al meglio per farci trovare pronti per la partita contro Settimo. C’è una grande rivalità tra noi e loro, rappresenterà il motivo in più per dare il massimo. Settimo è un’ottima squadra dotata di una mischia molto, molto pesante e di un bravissimo mediano di apertura, in grado di vedere con immediatezza gli spazi da attaccare, a cui dovremo stare molto attenti. Andiamo lì con tanta voglia di giocare e voglia di vincere, il nostro obiettivo dichiarato ad inizio stagione era e rimane finire tra le prime tre squadre del girone. Nulla è al momento scontato perché se da Cus Torino ci separano nove punti, da Rugby Milano e Parabiago ne passano solo cinque. In una stagione ci sono momenti belli e momenti difficili. Stiamo attraversando un momento di leggera difficoltà, ma il gruppo è stretto e compatto e insieme riusciremo a superarlo, cominciando dalla prossima domenica».

Kick off alle ore 14.30.

