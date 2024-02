Oleggio Basket: la Divisione Regionale 1 pronta ai playoff

Quarto posto in classifica e ora pronta per i playoff, tutti da giocare “dando il meglio senza pressione e divertendosi”. Grande soddisfazione per la Divisione Regionale 1 (la ex serie D) targata Oleggio Junior Basket che nel week end in arrivo si prepara a dare il via alla seconda fase di campionato. Gli Squali di coach Luca Campari, dopo aver iniziato la stagione con quattro sconfitte in fila, hanno voltato pagina, mettendo a segno colpi importanti dentro e fuori casa: per loro non solo è arrivata la salvezza con due giornate di anticipo, ma anche un quarto posto matematico con una giornata di anticipo.