L'Allianz Derthona in semifinale alla Next Gen Cup

L’ Allianz Derthona Tortona è per il secondo anno di fila tra le prime 4 della IBSA Next Gen Cup di Legabasket . La formazione bianconera domina il quarto di finale contro la Nutribullet Treviso alla Final Eight di Trento del torneo riservato alle Under 19 Eccellenza dei sedici club di Serie A e centra il passaggio in semifinale come successo l’anno passato nella fase finale di Napoli.

Presentatasi alla Il T Quotidiano Arena con la testa di serie numero 1 nella propria parte di tabellone grazie alla vittoria nel suo girone di qualificazione, la formazione allenata da Luca Ansaloni fa sua la sfida contro i trevigiani, quarti nell’altro raggruppamento della prima fase, con una strepitosa fuga a cavallo dei primi due quarti. All’iniziale 2-12 di Treviso l’Allianz risponde con un 22-0 di break in cui il collettivo bianconero viene prepotentemente fuori con i vari Josovic, Van Der Knaap, Baldi, Tambwe e Farias sugli scudi. È il parziale che spacca di fatto la partita, da quel 26-12 l’Allianz passa al +16 dell’intervallo (49-33) e mette il sigillo alla sua vittoria con l’8-0 in apertura di ripresa per il 57-33 mai più messo in pericolo. La certificazione del passaggio in semifinale arriva con il raggiungimento del “target score”, la novità tecnica introdotta da Legabasket per la Final Eight: scattato sull’80-61 a meno di quattro minuti dalla fine del match, 5 degli 8 punti necessari per fissare il punteggio finale portano la firma di Lorenzo Baldi, autore anche della tripla che fa raggiungere a Tortona il risultato target di 88 punti.

Il playmaker titolare chiude da miglior marcatore della squadra con 21 punti (3/6 da tre), Andrija Josovic si prende il titolo di MVP con la doppia doppia da 20 e 13 rimbalzi per 24 di valutazione, solito impatto determinante dalla panchina di Timothy Van Der Knapp, consueta solidità e qualità sotto canestro per Gloris Tambwe, miglior rimbalzista della sfida con 14 carambole arpionate.

Domani alle ore 16 la semifinale contro la Pollini Brescia, vincitrice dell’altro quarto di finale contro la Pallacanestro Varese per 79-77. In palio un posto nella finalissima per il titolo 2023/24: la sfida sarà trasmessa in diretta su legabasket.it e per l’occasione anche su DAZN.

Allianz Derthona Tortona 88

Nutribullet Treviso 63

Parziali (23-12, 49-33, 66-47)

Derthona: Albertinazzi, Baldi 21, Korlatovic 2, Tambwe 8, Diodati 1, Josovic 20, Conte 12, Fonio Fracchia ne, Fogliato ne, Farias 7, Van Der Knaap 17. All. Ansaloni, vice Tosarelli, ass. Albasini.

Treviso: Bertan ne, De Marchi 6, Guidolin, Iacopini 4, Marostica ne, Martin 13, Pellizzari 9, Prai 3, Scandiuzzi, Spinazzè, Tadiotto 3, Torresani 25. All. Saccardo.