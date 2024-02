Officine Mattio e BePink-Bongioanni presentano il Team Donne UCI Continental

Martedì 20 febbraio si alza ufficialmente il sipario su BePink-Bongioanni che a Cuneo, in Piemonte, celebra l’avvio di quella che sarà la sua tredicesima stagione in gruppo . Nuova denominazione, una divisa che aggiunge colore al magenta istituzionale, obiettivi e sfide da vivere sulle strade di tutto il mondo: BePink-Bongioanni affronta con la passione e l’impegno di sempre la nuova stagione, forte della fiducia di tanti sponsor e partner. Nella splendida cornice della Maison Borgna , centro incontri del Gruppo Borgna, messa a disposizione per l’occasione, la formazione lombarda si presenta al grande pubblico e agli addetti ai lavori, suggellando la neonata partnership con il title sponsor Bongioanni e con lo sponsor tecnico Officine Mattio , solide realtà imprenditoriali del territorio che hanno deciso di accordare la propria fiducia al team e sposarne il progetto.

«Siamo felici ed onorati di poter ospitare in casa nostra questo evento di presentazione del Team BePink-Bongioanni,» afferma Flavio Borgna, AD di Bongioanni.

“Bongioanni, tra i marchi storici più prestigiosi del settore del riscaldamento e della climatizzazione, continua una tradizione di sponsorizzazioni sportive vincenti, scegliendo il ciclismo femminile professionistico e questa squadra con grande tradizione e ambiziosi obiettivi.

Il nostro motto è “Il Clima Italiano” e siamo fiduciosi che il Team BePink-Bongioanni sarà un ambasciatore straordinario di questa filosofia sia in Italia che in tutti i paesi in cui gareggerà durante la stagione sportiva.

Siamo pronti a sostenere il Team in questa emozionante avventura sportiva e a condividere insieme il successo che, siamo sicuri, sarà parte integrante di questa annata straordinaria».

Dopo i saluti ufficiali di apertura della serata da parte di Flavio Borgna (AD Bongioanni) e Giovanni Monge Roffarello (AD Officine Mattio), Andrea Berton inviato e telecronista che ha seguito 20 Giri d’Italia, diversi Tour de France e molti altri eventi, con una ventennale esperienza nel campo dei media radiotelevisivi, presenterà la rosa 2024 di BePink-Bongioanni: Samantha Arnaudo, Irene Cagnazzo, Andrea Casagranda, Vittoria Grassi, Karolina Karasiewicz, Angela Oro, Beatrice Pozzobon, Prisca Savi, Cybèle Schneider, Martina Testa, Monica Trinca Colonel, Elisa Valtulini, la Campionessa Nazionale brasiliana Ana Vitória Magalhães e quella slovacca Nora Jencusova.

Sarà l’occasione per conoscere i progetti per la nuova stagione che saranno presentati dal Team Manager Walter Zini.

«Il 2024 parte con moltissime novità e una formazione quasi completamente rinnovata. Abbiamo già ricevuto molti inviti alle gare alcune delle quali WorldTour. Faremo una bella campagna al nord correndo la Omloop Het Nieuwsblad, la Hagenland, Le Samyn e altre classiche e ci confronteremo anche con il nuovo percorso de Le Strade Bianche. Le atlete sono motivate ed entusiaste di vivere questa importante stagione agonistica. Abbiamo la responsabilità di rappresentare due nazioni alle Olimpiadi di Parigi con Tota e Nora; ritengo che anche per le compagne di squadra questa sia una occasione importante da vivere da vere teammate.” Annuncia il Team Manager.

«La presentazione del Team BePink-Bongioanni presso il centro incontri del Gruppo Borgna è la conferma che significative realtà industriali del nostro territorio, come la Bongioanni, hanno creduto, come il sottoscritto, in questo ambizioso progetto. Officine Mattio, che ho l’onore di presiedere, mostrerà nel corso della serata alcune delle sue recenti creazioni oltre alla bicicletta ufficiale della squadra. Con orgoglio saremo a fianco delle atlete e del management del Team in quello che si preannuncia essere un calendario sfidante e di altissimo profilo.» Conclude Giovanni Monge Roffarello, CEO di Officine Mattio.

A proposito di Officine Mattio

Nata a Cuneo nel 2014 grazie a un'intuizione di Giovanni Monge Roffarello e di altri quattro co-founder, Officine Mattio è una realtà giovane, che fa della costante ricerca dell'eccellenza il suo punto di forza, offrendo prodotti totalmente Made in Italy capaci di coniugare l’efficienza dell’altissima tecnologia alla qualità dell’artigianalità. Design raffinato e personalizzazione trasformano ogni prodotto Officine Mattio in un “pezzo unico”, in grado di soddisfare le esigenze di performance e di estetica. L’azienda cuneese è un brand rivelazione nel mondo delle due ruote che ha già saputo entusiasmare gli appassionati del settore in tutti e cinque i continenti, contribuendo alla firma di successi in competizioni amatoriali del calibro della Maratona delle Dolomiti, Granfondo New York e la Granfondo La Fausto Coppi.

A proposito di BePink

BePink è nata l’11 novembre 2011 grazie alla passione e alla competenza di Walter Zini e Sigrid Corneo, che vantano una lunga esperienza di attività agonistica e di direzione tecnica nel mondo del ciclismo. In questi anni BePink, che anche nel 2024 militerà nel circuito professionistico femminile in qualità di formazione Continental UCI, si è distinta sia a livello nazionale che internazionale, partecipando ai principali eventi del calendario riservato alle due ruote “rosa” conseguendo ottimi risultati. Determinazione, coraggio, passione: questo il mantra di BePink che, da sempre, pone grande attenzione all'attività di sviluppo e crescita delle atlete più giovani e alla valorizzazione delle ragazze maggiormente esperte. In quasi 14 stagioni di attività, BePink ha potuto festeggiare ottimi risultati sia su strada, che in pista. Tra questi spiccano la Maglia Iridata vestita dall'americana Amber Neben nella prova a cronometro femminile dei Campionati del Mondo 2016, il successo nella prova in linea dei campionati Europei U23 centrato da Silvia Zanardi nel 2021, la medaglia di bronzo conquistata ai Campionati del Mondo 2014 nella cronometro a squadre femminile, la medaglia d'argento della russa Olga Zabelinskaya nella prova a cronometro Olimpica del 2016 e la medaglia di bronzo vinta da Tatiana Guderzo nella prova femminile in linea dei Campionati del Mondo 2018. Degni di nota sono anche i numerosi titoli Europei e italiani e i piazzamenti (anche iridati) su pista raccolti nel corso degli anni dalle atlete BePink. Nel 2023 il team ha, inoltre, potuto festeggiare a bordo della bici tradizionale e di quella a scatto fisso un totale di 14 vittorie, 11 secondi posti e 9 terzi posti, classificandosi come miglior team italiano nel ranking mondiale.