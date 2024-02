FISI-AOC: i risultati delle gare di Malbun, Sella Nevea, Pila e Prato Nevoso

COPPA EUROPA: NEL SECONDO SLALOM DI MALBUN EMILIA MONDINELLI È 9ª E LUCREZIA LORENZI 19ª. NEL SUPER-G DI SELLA NEVEA MARCO ABBRUZZESE 11° E GREGORIO BERNARDI MIGLIORE DEI GIOVANI Non è arrivato un nuovo podio ma una conferma ad alti livelli per la finanziera valsesiana Emilia Mondinelli, impegnata giovedì 22 febbraio nel secondo Slalom della Coppa Europa femminile a Malbun, nel Principato del Liechtenstein. In una classifica piuttosto corta la prima è stata la giovane svedese Hanna Aronsson Elfman del Kils Slalomklubb, con il tempo totale di 1’,26”,62/100, con 22/100 di vantaggio sulla svizzera Nicole Good dello Ski Club Sardona Pfaefers e 37/100 sull’altra svedese Moa Boström Mussener dell’Uppsala Slalomklubb. Migliore azzurra la poliziotta bresciana Marta Rossetti, settima a 66/100, mentre Emilia Mondinelli si è classificata nona con un distacco di 69/100. La poliziotta trentina Martina Peterlini è giunta undicesima e la sestrierina Lucrezia Lorenzi del Centro Sportivo Esercito diciannovesima.

Stesso podio di mercoledì 21 febbraio, anche se con distacchi diversi, nel secondo Super-G della Coppa Europa maschile a Sella Nevea. Ancora una volta primo il francese Florian Loriot del Club des Sports de Megeve, in 1’,12”,28/100. Alle sue spalle, come 24 ore, prima il ventitreenne finanziere bresciano Giovanni Franzoni, staccato di 16/100, con l’austriaco Christoph Krenn dello Ski Club Goestling-Hochkar terzo a 25/100. Nella top ten anche l’alpino lecchese Nicolò Molteni sesto, seguito dal carabiniere sappadino Emanuele Buzzi. Punti importanti anche per due atleti del Comitato FISI Alpi Occidentali, freschi di debutto in Coppa del Mondo: il poliziotto genovese Marco Abbruzzese undicesimo ad 1”,34/100 e il finanziere sestrierino Gregorio Bernardi dodicesimo a 1”,51/100, mai così bene nel circuito continentale e premiato come primo dei Giovani.

La classifica del secondo Slalom della Coppa Europa femminile a Malbun

Slalom Femminile

La classifica del secondo Super-G della Coppa Europa maschile a Sella Nevea

Super-G Maschile



NEL SUPER-G FIS DI PILA MELISSA ASTEGIANO QUARTA ASSOLUTA E SECONDA NEL GRAND PRIX ITALIA DICOFLOR. BEATRICE GARBASSO SESTA ASPIRANTE

Le cattive condizioni atmosferiche, con scarsa visibilità in pista, hanno compromesso solo in parte il programma delle gare FIS femminili valide per il Grand Prix Italia Dicoflor a Pila. Si è disputato un solo Super-G, con ottimi risultati per le atlete AOC. La gara è stata vinta dalla finanziera modenese Carlotta De Leonardis, unica a scendere sotto il minuto, con il crono di 59”,22/100.

Alle sue spalle Nicole Ploner dello Sci Club Gardena, che è anche prima nella tappa del Grand Prix Italia Giovani, staccata di 1”,22/100. Terza ad 1”,29/100 l’Aspirante svizzera Fabienne Wenger dello Ski und Snowboard Team Diemtigtal. Quarto posto assoluto ma secondo nel Grand Prix Italia Giovani per la carabiniera limonese Melissa Astegiano, staccata di 1”,64/100.

L’altoatesina Rita Granruaz dello Ski Team Alta Badia, è giunta quinta assoluta e terza nel Grand Prix Italia. Tredicesima assoluta e sesta nel Grand Prix Italia Giovani Giulia Casetta dello Sci Club Valchisone, trentottesima assoluta e sesta delle Aspiranti italiane la savonese Beatrice Garbasso dell’Equipe Limone, quarantunesima assoluta la valsesiana Rebecca Frigiolini dello Sci Club Sansicario Cesana, undicesima delle Aspiranti italiane l’imperiese Aurora Turri dell’Equipe Limone, diciannovesima la lanzese Elisa Graziano dello Sci Club Lancia, .

La classifica del Super-G FIS disputato a Pila

Super-G Femminile

SNOWBOARD: ALESSIA VERGANI E MARILÙ POLUZZI SUL PODIO NELLO SLOPESTYLE DI COPPA EUROPA A PRATO NEVOSO

Secondo posto per la genovese classe 2004 Alessia Vergani del Racing Team Vialattea e terzo per la coetanea trentina Marilù Poluzzi dello Snowboard Club Madonna di Campiglio Team nella prova della Coppa Europa di Slopestyle disputata giovedì 22 febbraio a Prato Nevoso e vinta dalla sedicenne austriaca Hanna Karrer della Wintersportverein Pichl-Reiteralm con 89 punti.

Alessia Vergani ha chiuso la gara con 75,25 punti, mentre a Marilù Poluzzi ne sono stati assegnati 75. Quinto posto per l’astigiana Matilde Pizzutto del Racing Team Vialattea con 66,50 punti, mentre la piobesina Emma Gennero del Garage Camp si è classificata nona.

La torinese classe 2008 Stella Accati del Garage Camp, che era all’esordio nel circuito continentale, ha chiuso in sedicesima posizione, mentre Arianna Vergani, gemella di Alessia e anche lei tesserata per il Racing Team Vialattea, ha chiuso al diciottesimo posto.

Nella prova maschile primo il francese Romain Allemand del Club des Sports de La Plagne con 96 punti, davanti al norvegese Birk Ruud con 85,50 e al tedesco Leon Gütl con 83,25. Al sedicesimo posto il valdostano Leo Framarin dello Sci Club Crammont Mont Blanc, al trentesimo il bardonecchiese Ian Matteoli dello Snowboard Club Madonna di Campiglio Team, reduce da una vittoria ottenuta l’8 febbraio scorso a Mammoth Mountain in una gara di Slopestyle del circuito Nor-Am Premium.

Il valsusino Luca Mengozzi del Racing Team Vialattea si è classificato trentacinquesimo nella sua seconda gara in Coppa Europa, il sestrierino Tommaso Cesare Lupi del Racing Team Vialattea al cinquantaseiesimo e il genovese Malam Orrù della Snow Academy Prato Nevoso, anche lui alla seconda apparizione nel circuito continentale, al sessantesimo.

Le classifiche delle gare della Coppa Europa di snowboard Slopestyle a Prato Nevoso

Slopestyle Femminile

Slopestyle Maschile