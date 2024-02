Oleggio Basketball: Olivier Giacomelli di nuovo biancorosso

Un’occasione speciale che la società non si è lasciata scappare per questa seconda parte di campionato molto importante: Olly, trasferitosi a Marsiglia fino allo scorso dicembre per uno stage di lavoro in un’azienda del settore nucleare, ha fatto rientro per questi mesi per poter sostenere gli ultimi esami e conseguire la laurea a luglio ritagliando così un po’ di tempo prezioso per una certa palla a spicchi. Pur lontano dal basket giocato l’atleta ha continuato ad allenarsi ed essendo in ottima forma, ha accettato la proposta della società.

«Che dire di Olly, il suo valore e il suo attaccamento ai nostri colori racchiudono tutto, per noi rappresenta un graditissimo ritorno e siamo contenti di poter contare anche su di lui per questa parte delicata e importante della stagione. Dentro e fuori dal campo ci darà una grande mano, è stato bello rivederlo in campo» dice il direttore sportivo Daniele Biganzoli.

Lo Squalo: «Sono tornato dopo lo stage in Francia per sostenere gli ultimi esami e potermi laureare a luglio, sono praticamente agli sgoccioli e diciamo che mi sono trovato un po’ di tempo libero, - dice sorridendo - scherzi a parte il mio essere a casa è coinciso con la chiamata di Oleggio e ho accettato, dato quello che questa società significa per me. In questi mesi lontano dalla pallacanestro mi sono sempre tenuto in forma e di fatto mi sono trovato subito bene in campo. Sono contento di poter provare a dare una mano ai ragazzi».