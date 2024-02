Novipiù Monferrato Basket: la fase a orologio prosegue a Piacenza

Sabato 24 febbraio alle 18.30 al PalaBanca di Piacenza si disputerà la gara valida per il terzo turno della Fase a Orologio di Serie A2 Old Wild West, tra i padroni di casa della UCC Assigeco Piacenza e la Novipiù Monferrato Basket .

GLI AVVERSARI

La squadra di coach Stefano Salieri è nel gruppetto delle squadre a quota 20 punti, dopo aver vinto la prima dell'orologio in casa con Vigevano ha perso nel recupero di lunedì sera contro Torino. L'Assigeco schiera i due lunghi americani: l'ala forte Malcom Miller che viaggia a 13.4 punti di media e il centro Brady Skeens, che alla sua seconda stagione con la canotta di Piacenza sta producendo 10.9 punti e 10 rimbalzi a partita. Dalla panchina Ursulo D'Almeida, centro originario del Benin, e l'ala Michele Serpilli. Reparto esterni tutto italiano con la regia affidata a Gherardo Sabatini, il classe 2001 Lorenzo Querci nello spot di guardia e il top scorer piacentino Giovanni Veronesi (13.6 punti di media) da ala piccola. Escono dalla panchina il giovane talento Filippo Gallo, Federico Bonacini e Nicolò Filoni.

Novipiù Monferrato Basket che dopo la super prestazione interna contro la Fortitudo Bologna deve trovare conferme anche lontano dal proprio parquet. Coach Fabio Di Bella avrà tutti a disposizione per la sfida di sabato.

Stefano Cova (assistente allenatore) – «Usciamo da una grande prova di squadra contro la Fortitudo che dà morale e ci tiene aperta la corsa salvezza. Prendiamo le cose positive fatte con Bologna e proviamo a replicarle contro Piacenza. Incontriamo una squadra dalla classifica bugiarda, in quanto hanno perso molte partite nei finali. Squadra dal grande talento, con molte situazioni tattiche nel proprio bagaglio. Dovremo fare particolarmente attenzione a Miller (lungo a cui piace giocare fuori dai 3 punti), alla pericolosità di Veronesi nel giocare 1 contro 1 lontano dal ferro e alla grande energia di Skeens in avvicinamento, insieme all’esperienza di Sabatini nel ruolo di play, vero metronomo della squadra. Difensivamente sono molto aggressivi sul pick and roll, cercheremo di non subire la loro fisicità e di continuare a muovere il pallone in attacco. Sappiamo che è una gara alla nostra portata e vogliamo prolungare l’entusiasmo che ci portiamo dietro da Bologna. Abbiamo molta fiducia nel gruppo, Proveremo a vincere con ogni nostra forza».

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.