La Reale Mutua Torino ’81 affronta la capolista R.N. Florentia

Per la tredicesima giornata di campionato la Reale Mutua Torino ’81 Iren scende in vasca alla piscina “G. Nannini” di Firenze per affrontare la R.N. Florentia, la prima della classe ancora imbattuta in stagione. L’andata alla piscina Monumentale non ha sorriso ai gialloblù, con i toscani che hanno vinto il match per 10-12. I ragazzi di Simone Aversa, però, sono in un buono stato di forma, arrivano dalla vittoria casalinga per 15-10 contro la R.N. Arenzano e domani scenderanno in vasca per trovare i tre punti. La R.N. Florentia, con la vittoria di sabato scorso per 1-11 contro il President Bologna, ha centrato il dodicesimo successo consecutivo e vorrà continuare la striscia di vittorie in campionato.