Il Bcc Derthona Basket ospita Torino Teen Basket

Primo di due turni casalinghi consecutivi per la formazione di Cutugno che, reduce dalla sofferta ma importantissima vittoria di La Spezia, torna al canonico orario del sabato sera ( 25/2 ore 20.30 ) per affrontare al Camagna il Torino Teen Basket in una sorta di derby piemontese (non è l’unico vista anche la presenza della Libertas Moncalieri).

La squadra di Corrado occupa attualmente il 10° posto in classifica, a sole due lunghezze di distanza dalla Cestistica Spezzina che tanto ha fatto patire le giraffe la scorsa domenica; e proprio le liguri sono nel mirino delle biancoverdi che, tra l’altro, erano riuscite anch’esse nell’impresa di espugnare il Pala Mariotti. Ttb che è tornata in A2 dopo solo un anno di purgatorio e che sembra avere le carte in regola, questa volta, per garantirsi la permanenza nella categoria; dopo una prima parte di stagione di ambientamento/assestamento la squadra ha cominciato a prendere sempre più coscienza dei propri mezzi ed i risultati non hanno tardato ad arrivare. Non tanto e non solo per i 5 successi ottenuti nelle ultime 9 partite ma anche per una continuità di rendimento che ha permesso di giocare alla pari contro formazioni di primissima fascia come San Giovanni Valdarno e Mantova.

La rosa delle collinari è un mix composto, da una parte, dalle giocatrici che si sono guadagnate l’immediata risalita in A2 (le esterne Tortora e Isoardi, le ali Baima e Sabou e la lunga Jankovic) e dall’altra dalle nuove arrivate come le ex Bolzano Azzi (play) e Cristelo Alves (pivot) e le ex giraffe Giangrasso, Marianini e Colli. Sarà un grande piacere rivedere le ex castelnovesi, in particolare Claudia che ha vestito la nostra casacca per ben 5 stagioni consecutive, rivestendo anche la carica di capitana; ed è proprio lei, seguita a breve distanza dalla portoghese Cristelo Alves, ed essere la migliore marcatrice delle Linci con quasi 15 punti di media partita. Una squadra che sta attraversando un buon momento di forma ma che, soprattutto, ha tratto moltissima fiducia ed entusiasmo dai risultati ottenuta, cosa che le ha permesso, di recente, di giocare partite di notevole spessore contro avversarie che sulla carta apparivano decisamente più attrezzate.

Anche la gara di andata non fu così semplice per l’Autosped che nei primi 20′ faticò non poco contro le torinesi, riuscendo a scapar via solamente dopo la pausa; un motivo in più per affrontare con la giusta concentrazione e determinazione le ragazze di Corrado, cercando di approcciare subito bene la partita per evitare di infondere ulteriore fiducia alle ospiti. Sarebbe importantissimo continuare a mantenere a distanza di sicurezza la coppia di inseguitrici (San Giovanni Valdarno e Costa Masnaga), difendendo le 6 lunghezze di vantaggio che al momento separano le castelnovesi dalle seconde; con questo turno, infatti, il campionato supererà la boa di metà girone di ritorno e questo vantaggio può rivelarsi assai prezioso visto che il numero delle partite da giocare va sempre più assottigliandosi.