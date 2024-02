L'IVECO CUS Torino Rugby maschile ospita Amatori Union Milano

Quindicesima giornata di regular season del campionato di Serie A maschile per l’ IVECO CUS Torino Rugby dei coach Lucas D’Angelo, Giampiero De Carli e Filippo Bianco. Domenica 25 febbraio i cussini saranno impegnati all’Albonico contro l' Amatori Union Milano . Kick off ore 12.30 , dirige l’incontro Daniele Vagnarelli di Milano.

Queste le parole del seconda linea Davide Ciotoli: «La vittoria con Biella ha dato una bella scossa al campionato e ci porta a più nove dallo stesso Biella. Per noi è stato un risultato incredibile, difficile da immaginare e da raggiungere. Ora però inizia la parte più difficile del campionato, ogni partita adesso deve essere vista e affrontata come una finale. Avremo davanti delle squadre che si giocheranno il terzo posto e saremo per tutti la squadra da battere. Anche il match di domenica contro Milano sarà una partita da interpretare al meglio delle nostre capacità».

Appuntamento dunque domenica 25 febbraio al campo A. Albonico di Grugliasco (Strada del Barocchio 27).