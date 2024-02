Mondiali di Winter Triathlon 2024: a Pragelato dal 23 al 25 febbraio

I Mondiali di Winter Triathlon e Winter Duathlon tornano in Italia: da venerdì 23 a domenica 25 febbraio Pragelato (TO) ospiterà la rassegna iridata di triathlon invernale (corsa, bici e sci di fondo) e di duathlon invernale (corsa e sci di fondo) sulla pista dei Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006.

I World Triathlon Winter Championships Pragelato - Sestriere 2024 – organizzati da World Triathlon e dalla Federazione Italiana Triathlon, in sinergia con la Regione Piemonte – in questa XXVI edizione assegneranno i titoli di specialità individuali, mixed, para triathlon e di categoria nel Winter Triathlon e individuali, para duathlon e di categoria nel Duathlon.

IL PROGRAMMA

L'evento al Centro Fondo Pragelato è iniziato venerdì 23 febbraio con i Campionati Mondiali invernali di Duathlon per Elite, U23 e Junior. Oggi si svolgeranno i Campionati Age Group e Para Winter Duathlon, e i Campionati Elite, U23 e Junior di Winter Triathlon.

L'ultimo giorno di gara, domenica 25 febbraio, sono in programma i Campionati mondiali invernali di Triathlon Age Group, i Campionati mondiali di Para triathlon e la Mixed Relay 2x di Elite e U23/Junior.

I Mondiali sono un ulteriore passo in avanti verso la valorizzazione e il riconoscimento dell'importanza che sta assumendo il triathlon invernale nel panorama della multi disciplina in Italia e segue l'organizzazione del Suzuki Winter Triathlon Circuit che nell’edizione 2024 ha coinvolto, in quattro tappe, Cogne, Forni di Sopra, Predazzo e Valbondione.

L’Italia si conferma dunque, ancora una volta, patria della triplice invernale sin dalla sua nascita alla fine degli anni Novanta, con la ferma volontà di sostenere la crescita di questo spettacolare sport che il presidente di World Triathlon e membro CIO Marisol Casado auspica di portare al più presto ai Giochi Olimpici Invernali.

ATLETI

Franco Pesavento (medaglia di bronzo ai World Triathlon Winter Championships Skeikampen 2023 e oro ai World Triathlon Winter Duathlon Championships Andorra 2022), Alessandro Saravalle (campione italiano in carica di specialità), Giuseppe Lamastra e Massimiliano Perino saranno i portacolori per l’Italia della categoria Elite man, dove a contendersi la vittoria ci saranno atleti da Germania, Spagna, Gran Bretagna, Norvegia, Romania, Repubblica Ceca e Slovenia.

Per le Elite donne concorreranno la campionessa in carica Sandra Mairhofer, Bianca Morvillo ed Elisa Sordello che sfideranno avversarie da Norvegia, Germania, Romania, Repubblica Ceca e Slovenia.

DICHIARAZIONI

Marisol Casado, Presidente World Triathlon e membro CIO: «La scelta di Pragelato come città ospitante dei Campionati mondiali di Winter Triathlon 2024 è una testimonianza dell'eccezionale impegno degli organizzatori e della Federazione Italiana Triathlon nei confronti della versione invernale del nostro sport, insieme al suo caratteristico paesaggio, fornirà uno sfondo ideale per tale evento. La passione della città per gli sport invernali e la sua natura accogliente creeranno lo scenario perfetto affinché i nostri atleti possano brillare ancora una volta».

Le parole del presidente FITRI, Riccardo Giubilei: «La Federazione Italiana Triathlon è estremamente orgogliosa di avere l’opportunità di organizzare l’evento più importante al mondo del nostro amato Winter Triathlon. Siamo sempre stati certi che la straordinaria versione invernale del nostro sport sia un elemento cruciale per la crescita dell'intera comunità. Insieme al Consiglio Federale, vorrei ringraziare personalmente il Presidente Marisol Casado per aver creduto fermamente nello sviluppo e nelle potenzialità del Winter Triathlon».