La Tecnoengineering Moncalieri affronta San Giovanni Valdarno

La Tecnoengineering Moncalieri torna in campo questa sera alle 20.30 al PalaEinaudi contro la Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno. Sfida che si preannuncia complicata per le Lunette di coach Terzolo che, dopo aver perso in volata la scorsa settimana contro la seconda in classifica (Costa Masnaga), accolgono tra le mura amiche la terza in classifica (30 punti).