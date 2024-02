Bertram Derthona: una nuova occasione di alto livello per fare conoscere l’attività sociale del Club

Una nuova occasione di alto livello per fare conoscere l’attività sociale della Bertram Derthona, che da anni si impegna a dire no a ogni forma di violenza. Oggi, in occasione della Giornata europea contro le molestie, nel convegno che si è tenuto presso la sala Esperienza Europa – David Sassoli di Roma, il Club è sceso in campo al fianco dell’Osservatorio Nazionale contro il bullismo e il disagio giovanile.