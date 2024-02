Pallacanestro Chivasso: grande vittoria contro Abet Basket Bra

Il risultato finale e la condotta del match da parte dei chivassesi testimoniano come la serie di sconfitte collezionate dalla Ntc Technology siano state figlie soprattutto di un approccio alla gara errato, di una difficoltà a restare mentalmente nel match per 40’, dell’incapacità di incanalare positivamente le giuste energie nervose e fisiche. Al contrario contro Bra i biancoverdi hanno giocato con solidità mentale, intensità e attenzione difensiva, lucidità offensiva, sapendo limitare la maggiore prestanza fisica avversaria grazie a raddoppi difensivi, anticipi, cambi di difesa, collaborazione.

La gara si apre con la tripla immediata di Canepa, a cui risponde immediatamente Pecchenino con 4 punti in fila, seguito dalla tripla di Pagetto, fondamentale per togliere inerzia a Bra dopo la tripla di Pulina ed il canestro vicino al tabellone di Corvalan. Pulina e Zabert che provano a scardinare la difesa avversaria, bucando i raddoppi ed attaccando il ferro, ma Chivasso non si disunisce e pur pagando centimetri in altezza, risponde con la schiacciata di Pagetto e le incursioni di Droetto e Bertino che valgono il 20-18 di fine primo quarto. Nel secondo periodo la gara resta in equilibrio, anche se Chivasso tocca il + 5 al 5’ (30-25), prima del ritorno degli avversari, che pareggiano a quota 32 con Caldarone e Canepa. In questa fase Chivasso paga la scarsa precisione ai liberi, ma sul finire del quarto trova l’allungo del +4 grazie a Pagetto, Bertino e Villata. Piccolo vantaggio dilapidato nei primi minuti del terzo periodo (46-47), ma dopo il time out di coach Giardino Vettori e compagni ritrovano solidità in difesa, rubano palloni e corrono in transizione per il 59-50 di fine terzo quarto. Negli ultimi 10’ Chivasso oscura ancora il canestro agli avversari ed allunga fino al 71-56 a 5’ dal termine. Bra però non si arrende e si riporta a -9 e palla in mano a 3’ dalla sirena. La Ntc Technology però non si perde nei suoi demoni mentali, torna a blindare l’area ed a controllare i rimbalzi e chiude il match con Droetto, Cambursano e Bertino.

NTC Technology Pall. Chivasso 76

Abet Basket Bra 63

Parziali (20-18; 39-35; 59-50)

Ntc Technology Pall. Chivasso: Bertino 13, Villata 2, Pecchenino 20, Vettori, Babarange, Cambursano 5, Droetto 15, Regis, Greppi 8, Pagetto 13, Brentin, Marino n.e. All. Giardino. A.All. Bruno.

Abet Basket Bra: Ferrero n.e., Canepa 9, Zabert 7, Eirale 8, Oberto 2, Bernabei 2, Caldarone 2, Negro 8, Pulina 15, Corvalan 10. All. Siragusa.

Note. Tiri liberi: Chivasso 23/39, Bra 14/17. Sanzionato con fallo tecnico Siragusa. Usciti per 5 falli: Vettori, Greppi, Pulina.