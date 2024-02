Domenica l’IVECO CUS TORINO RUGBY all’Albonico contro il Rugby Calvisano

Seconda fase del campionato di Serie A Elite femminile per l’IVECO CUS TORINO RUGBY che, domenica 25 febbraio alle ore 14.30, giocherà all’Albonico la quarta giornata del girone playout contro il Rugby Calvisano.

Queste le parole di della vice capitana Mikaela Comazzi: «Arriviamo preparate a questo appuntamento sia perché è la quarta volta che incrociamo il Calvisano e sia perché, questa settimana, abbiamo lavorato molto sui dettagli che potevamo migliorare in base allo scorso match, quindi ci aspettiamo di rivedere questi aspetti in campo domenica. Puntiamo ad una bella prestazione e di divertirci!»

Appuntamento dunque a domenica 25 febbraio, kick off fissato per le ore 14.30. Dirige l’incontro Lorenzo Negro di Modena.