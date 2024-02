CURLING – Mondiali Junior, Italia beffata ma è uno storico argento in salsa pinerolese

Sul ghiaccio di Lohja il team guidato da coach Marco Mariani si è arreso in finale alla Norvegia per 7-6 al termine di un match tiratissimo e concluso solo dopo un duplice extra end. Ma per gli Azzurrini è in ogni caso un risultato storico, mai conseguito da nessun altra compagine tricolore in precedenza.

Enorme soddisfazione, ovviamente, per tutto il movimento piemontese e per i tre atleti dello Sporting Pinerolo Andrea Gilli, Stefano Gilli e Francesco Vigliani, colonne portanti della straordinaria spedizione iridata.