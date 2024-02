La Reale Mutua Torino ’81 cade contro la capolista Florentia!

I gialloblù provano a stare in partita, ma non riescono ad arginare le bocche di fuoco degli avversari che prendono il largo nel terzo quarto di gioco.

LA PARTITA

Inizia il match e la Florentia si porta in vantaggio con la rete in superiorità numerica di Benvenuti. Passano alcuni minuti e i padroni di casa raddoppiano con la realizzazione di De Mey, ma la Torino ’81 reagisce e Gattarossa fa il 2-1 in superiorità numerica. Nessuna delle due squadre riesce a trovare la via della rete e si chiude il primo quarto sul punteggio di 2-1 per i toscani. Si ritorna in acqua e la R.N. Florentia trova il +2 con la rete di De Mey, ma i ragazzi di Simone Aversa vogliono rimanere in partita e realizzano il 3-2 con la superiorità numerica realizzata da Abate. I padroni di casa non ci stanno e si portano sul 5-2 con le reti di Benvenuti con l’uomo in più e Carlo Di Fulvio.