Il Bcc Derthona Basket vince il derby con autorità

Pronostico rispettato per la formazione di Cutugno che batte con largo margine, e soffrendo probabilmente meno del previsto, una Torino Teen Basket che non è riuscita ad eseguire il piano partita che era stato predisposto alla vigilia per cercare di imbrigliare le giraffe. Camagna che vede la solita, splendida e calorosa, cornice di pubblico con la presenza, sulle gradinate, anche di una colorata e rumorosa rappresentanza della Espiral Onlus con cui la ‘giraffa’ Sofia Marangoni collabora da anni; alla palla a due l’Autosped, che ha a diposizione anche Melchiori nonostante la frattura al setto nasale rimediata in allenamento, parte con Attura, Marangoni, Leonardi, Cerino e Premasunac mentre le ospiti, che devono rinunciare a Baima, a referto ma inutilizzata, schierano Azzi, Giangrasso, Colli, Delboni e Cristelo Alves.

Se poteva esserci qualche dubbio sul fatto che le padrone di casa potessero avere un approccio un po’ soft alla sfida questo veniva fugato in poche battute con il Bcc che parte ventre a terra piazzando, in poco più di 2′, un 11-0 che costringe Corrado al time out; mossa che non riesce a sbloccare le torinesi in fase offensiva, con il primo canestro che arriverà dopo oltre 7′, ma che perlomeno centra l’obiettivo di togliere ritmo all’attacco castelnovese che fatica maggiormanente a trovare la via del canestro. Giraffe con un vantaggio in doppia cifra già alla prima sirena (18-6) e che riescono a gestire il margine anche nella frazione successiva respingendo l’unico vero tentativo delle ospiti di rientrare nel match; Ttb risale infatti fino al -9 (16-25) ma a quel punto arriva una nuova ‘sgasata’ delle padrone di casa che con un 11-0 arrivano a toccare il +20′ (36-16) andando poi al riposo sul 39-20.

Neppure l’intervallo modifica i rapporti di forza perchè al rientro in campo dagli spogliatoi è ancora il Bcc a tenere il centro del ring, piazzando il colpo del definitivo ko che vale il +30 (58-28) quando mancano meno di 3′ al termine della terza frazione; gara che può dirsi virtualmente chiusa, come testimonia il 60-33 con cui si entra nel quarto finale che vede l’Autosped tirare decisamente i remi in barca, badando solamente a gestire il vantaggio contenendo i generosi tentativi delle ragazze di Corrado che, trascinate dall’ex Colli (la più positiva delle linci), riescono, nei restanti minuti, a rendere meno pesante il passivo alla sirena del 40′.

Successo che permette all’Autosped di tenere a distanza le inseguitrici, entrambe vittoriose nelle rispettive sfide; mancano ancora 6 giornate al termine del girone di regular season e le 6 lunghezze di vantaggio rappresentano certo un buon margine ma non mettono al riparo da possibile sorprese anche perchè il calendario, da qui alla fine, riserva impegni assai complicati. È stata quindi una serata sicuramente positiva per le castelnovesi che sono state brave ad indirizzare fin da subito la partita sui binari desiderati, togliendo fiducia ed entusiasmo alle ospiti e gestendo con saggezza e disinvoltura il margine accumulato; servivano i due punti e l’obiettivo è stato centrato senza particolari sofferenze e senza neppure una grandissimo dispendio di energie, visto che Cutugno ha potuto ruotare tutte le giocatrici a disposizione bilanciando con saggezza i minutaggi delle atlete. Chapeau Giraffe!!!

Autosped Bcc Derthona Basket 69

Torino Teen Basket 46

Parziali (18-6, 39-30, 60-33)

Autosped: Marangoni 7, Premasunac 11, Cerino 7, Espedale 2, Leonardi 3, Baldelli 5, Gianolla 2, Thiam 4, Attura 17, Castagna, Melchiori 11, Imuentinyan. All, Cutugno Ass, Cerini e Lazzari.

Torino Teen: Azzi 7, Gregori, Delboni 2, Colli 14, Giangrasso 9, Baima ne, Tortora 6, Isoardi, Carfora ne, Jankovic, Cristelo Alves 8. All. Corrado Ass. Caron e Drago.