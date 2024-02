Lasalliano Volley: sabato trionfale per i rossoblù

Prime a scendere in campo le ragazze, opposte alle orobiche della Pallavolo Don Colleoni , terze nel girone A della serie B1 . Debuttanti nella categoria, dopo la vittoria nel campionato la scorsa stagione, la squadra di coach Marco Pigliafiori era riuscita a conquistare solo 8 punti al termine del girone di andata. Ma in quello di ritorno capitan Creaco e compagne sembrano aver cambiato letteralmente marcia, malgrado una sorte mai amica. Dopo aver superato al quinto set la seconda in classifica, essere arrivate vicine a fare lo stesso con la capolista, contro la Pallavolo Don Colleoni le ragazze dell' Ascot Ascensori TO Play #moncalieri hanno offerto una grande prestazione superando le avversarie per 3-1 . Una partita di grande intensità da parte delle rossoblù che con grande aggressività in attacco e altrettanta determinazione nei fondamentali di seconda linea ha deliziato i propri supporter, confermando quanto di buono fatto vedere nelle ultime uscite sottorete.

Quasi in contemporanea scendevano in campo contro il Volley Novara, la capolista del girone A della serie D maschile, i ragazzi del TO Play Lasalliano Kolbe, autori forse della miglior prestazione della stagione per un 3-0 combattuto con un primo set chiuso ai vantaggi, 27-25. Combattivi in difesa, precisi in ricezione e aggressivi in attacco i rossoblù di coach Antonio Saragnese sono scesi in campo determinati fin dai primi punti a portare a casa la vittoria e dimostrare di poter arrivare fino in fondo nella corsa alla promozione.

Ambizione, quella di giocarsela fino in fondo, condivisa con i ragazzi della serie C dell'Ascot Ascensori Lasalliano Volley Moncalieri che, opposti a un'altra formazione di prima fascia, dopo Santhià e Chieri, conquistano l'ennesima vittoria. A doversi arrendere è stata questa volta la capoclassifica Mondovì contro la quale capitan Morello e compagni sfornano una prestazione in crescendo. Dopo un avvio a senso unico con protagonisti gli ospiti che vale lo 0-1, nel secondo set l'inerzia della partita cambia con i ragazzi di coach Esposito che partono subito bene e finiscono per aggiudicarsi il parziale con largo margine, 25-16. Da lì in avanti la partita è un susseguirsi di emozioni con giocate di alto livello e grande equilibrio negli ultimi due set che i rossoblù si aggiudicano al fotofinish grazie a un'ottima prova nei fondamentali di muro e difesa.