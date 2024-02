Fitarco Piemonte - Europei Indoor 2024, titolo europeo per Andreoli e Aloisi

L’Italia, con i suoi 32 partecipanti, era la seconda nazione più numerosa presente, seconda solo all’Islanda; ma alla fine dell’evento risulta essere la prima nel medagliere finale per nazioni con un bottino di ben 14 medaglie (4 ori, 5 argenti e 5 bronzi).

Diversi gli arcieri piemontesi a vestire la maglia azzurra e tutti pronti a farsi spazio nei podi conquistati dalla delegazione italiana.

Tatiana Andreoli (Fiamme Oro/Arcieri Iuvenilia) si laurea campionessa europea nel ricurvo femminile, battendo in finale l’ucraina Pavlova 7-1. Accanto a lei, sul podio finale anche la compagna Lucilla Boari che chiude terza.

Andreoli, Boari e Rebagliati conquistano anche il secondo posto a squadre (evento che non assegnava però il titolo continentale, per insufficiente numero di squadre minime) dietro all’Ucraina (1-5).

Al maschile, da citare il quarto posto di Alessandro Paoli (Fiamme Azzurre/Arcieri Iuvenilia) sconfitto nella finalina per il bronzo per mano dell’ucraino Usach (4-6).

Paoli conquista però l’argento a squadre, assieme a Mauro Nespoli e Matteo Borsani, battuti solamente nella finale proprio contro l’Ucraina per 3-5.