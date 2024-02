Oleggio Basket - Baskin, chiusa la prima fase: primi in classifica!

La squadra, allenata da coach Marco Rocco e Andrea Zenzolo, ha vinto cinque delle sei partite disputate, l’ultima contro Briga Novarese e vinta 85-78. Un percorso in crescendo quello dei ragazzi che hanno esordito proprio con una sconfitta e poi non si sono più fermati, creando anche tantissimo entusiasmo dentro e fuori dal campo (PalaVerjus pieno in tutte le partite casalinghe). Un entusiasmo che ha contagiato tante persone, testimone il fatto che la squadra è in continuo aumento e la volontà potrebbe essere quella, per la prossima stagione, di provare a pensare addirittura a due formazioni. La stagione ora prevede uno scontro fra le seconde e le terze dei due gironi, le vincenti affronteranno le prime in classifica.

Le parole di coach Rocco: «Il numero dei tesserati è in continuo aumento e questo non può che renderci felici, - dice - pensando al campo siamo molto contenti anche se i ragazzi sanno bene che questa è solo la prima parte di stagione e la strada è ancora lunga. Sono contento perchè la finale di Coppa Italia ha caricato ancora di più i ragazzi e la conseguenza è stata un sempre maggiore impegno e tanta motivazione negli allenamenti. Vediamo come andrà più avanti, per adesso guardiamo ovviamente il bicchiere mezzo pieno».

Il presidente Massimiliano Bonini: «Siamo partiti col non vincere niente, - commenta - poi abbiamo vinto una sola partita e adesso ci troviamo primi del girone ed è bellissimo, non tanto per il risultato in sé, quanto perché tutto ciò è una conseguenza dell’atmosfera bellissima che si è creata. Siamo 36 tesserati e ci sono sempre persone nuove, è davvero bello. È uno spettacolo vederli giocare, si divertono fra loro e fanno divertire, a tal punto che hanno coinvolto negli allenamenti anche il sottoscritto e il vicepresidente» chiude sorridendo.